颱風山陀兒襲台期間 釀2死667傷1失蹤

颱風山陀兒警報已解除，中央災害應變中心今天表示，颱風襲台期間釀2死667傷1失蹤，統計至上午8時，受傷增加179人，以高雄市最多，災情部分同樣也是高雄市案件數最多。

中央氣象署觀測今天清晨5時30分，解除颱風山陀兒海上陸上颱風警報，同時發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓環流影響，雙北等8縣市應防大雨、豪雨。

中央災害應變中心上午召開颱風山陀兒第16次工作會報，由副指揮官、交通部政務次長陳彥伯主持。依資料，颱風襲台期間造成2死667傷1失蹤，受傷增加179人，主要在高雄市共137人。

此外，颱風襲台期間導致全台災情累計7402件，增加1417件，包含高雄市1036件、屏東縣166件，仍待處理5022件，以路樹倒塌、民生基礎設施受損最多。

颱風山陀兒釀2人死亡，分別是花蓮縣壽豐鄉1名約70歲男子在住家修樹不慎從高處墜落送醫不治，台東縣1名66歲男子在台9線392K（公里）處開車途中撞到路邊落石送醫急救不治；失蹤1人為雲林縣台西鄉夢幻沙灘疑外籍移工落海案。

中央災害應變中心表示，針對新北市瑞芳區阿美家園道路坍方受困案，經詢問當地公所，阿美家園共87戶180人，就地安置為主，水電供應正常，無緊急後送及物資需求，今天上午洽詢新北市府，目前已搶通1車道供通行。

颱風襲台期間有14縣市進行預防性疏散撤離，包括基隆市、新北市等，至上午7時止累計1萬1362人；10縣市開設收容所共133處、安置2117人。

中央災害應變中心表示，至上午8時，道路災阻路段共4處，包含新北市金山區台2甲線北上磺溪路段、台東縣大武鄉台9線三和路段，預計今天上午搶通；高雄市桃源區台20線明霸克露橋遭溪水沖毀50公尺河床便道，預計5日搶通；屏東縣東港鎮台17線大潭路段，視道路狀況安全無虞後放行。

中央災害應變中心表示，颱風造成全台曾淹水543處，未退水21處，包含基隆市16處、宜蘭縣4處、屏東縣1處。全台曾停電38.7萬戶、仍停電10.2萬戶，包含高雄市約6萬戶、屏東縣4.1萬戶、台東縣734戶、基隆市47戶。

中央災害應變中心指出，全台仍停水1萬8206戶，包含高雄市1萬4667戶、屏東縣3329戶、新北市210戶， 預計今天中午前陸續復水。

中央災害應變中心統計至上午6時30分，針對颱風可能引發土石流潛勢溪流發布紅色警戒共180條，位於新北市、基隆市、台東縣、屏東縣，大規模崩塌潛勢區7處在台東縣、屏東縣。

全台土石流潛勢溪流黃色警戒共285條，包含新北市、基隆市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市，大規模崩塌潛勢區8處在新北市、花蓮縣、台東縣、屏東縣。

中央災害應變中心表示，坡地易致災區為基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣、 新北市、台北市、南投縣的山區，易成孤島聚落地區，須注意道路通阻狀況。

此外，颱風山陀兒減弱為熱帶性低氣壓，基隆北海岸、台北市山區及台東縣，仍須嚴防豪雨，沿海風強浪大，民眾應減少外出，勿往海邊觀浪。