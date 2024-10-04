颱風山陀兒重創高屏 27萬戶停電、近10萬戶待修
颱風山陀兒昨天登陸重創高屏地區，台電新營區營業處今天表示，截至上午9時，高雄、屏東逾27萬戶人家一度停電，如今尚有近10萬戶未復電，新營區處已動員趕往支援修復。
新營區處今天指出，颱風山陀兒昨天中午12時40分在高雄小港登陸，挾帶強風豪雨，瞬間最大陣風達到17級，重創高屏地區，也造成大規模停電。
台電統計，截至今天上午9時，高雄、屏東27萬544戶人家一度停電，已搶修復電17萬1222戶，尚有9萬9322戶停電。
新營區處上午已動員2個線路班共10名工程人員、2台昇空車、2台吊臂車、1台工程車，趕往高雄鳳山協助電力修復，以利及早復電。
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