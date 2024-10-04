颱風山陀兒重創高屏 27萬戶停電、近10萬戶待修

網友在高雄民眾上傳的眾多扛起路牌的合照中紛紛表示：「把路牌舉得像國旗一樣驕傲，也是厲害了」、「高雄必玩景點」、「看來這條街是他的地盤了」、「以後你就是美術東二路扛霸子！」、「我們高雄人就是樂天」。

2024-10-04 09:50