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颱風山陀兒警報解除 台南14區撤離民眾陸續返家
颱風山陀兒海陸警報解除，已減弱為熱帶性低氣壓，台南市災害應變中心今天上午從一級降為三級開設，解除道路、橋梁封閉，14個行政區預防性撤離民眾陸續返家。
颱風山陀兒昨天從高雄登陸，相隔50公里外的台南對強風豪雨感受不如高雄深刻；台南市昨天深夜幾乎雨停，微風吹拂宛如深秋，上午陽光露臉一掃陰霾。
台南市政府告訴中央社記者，颱風山陀兒襲台期間，市府封閉6個行政區18座橋梁，以及3個行政區的3處路段，且自14個行政區預防性撤離464人，如今狀況解除，災害應變中心降低開設。
市府統計，颱風山陀兒過境期間，市府幾未接獲淹水通報，但有124件路樹倒塌、廣告招牌掉落、電線下垂等事件，另有3人被強風吹倒輕傷送醫。
相較於高雄受到重創，台南僅受些微損傷，網路社群掀起議論，有人認為台南很幸運，也有人說，府城「迎媽祖」9月底剛落幕，台南一定是受到媽祖保佑。
至於台南連續3天停班停課，即使網路平台贊成及反對聲音都有，但隨颱風山陀兒減弱為熱帶性低氣壓，議論已消失，多數人返回工作崗位，回歸正常生活。
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