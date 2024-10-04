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影／山陀兒過後議員現勘台北大巨蛋 地下層濕漉漉、手扶梯傳異音

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員陳怡君現勘大巨蛋，發現地下層濕漉漉，手扶梯還傳出今人毛骨悚然異音。圖/議員陳怡君提供
北市議員陳怡君現勘大巨蛋，發現地下層濕漉漉，手扶梯還傳出今人毛骨悚然異音。圖/議員陳怡君提供

國慶晚會明天在台北大巨蛋登場，為解決漏水問題，目前用止水膠帶施工阻漏；但北市議員陳怡君今表示，防水膠帶止不住，她去現勘發現，大巨蛋地下層濕漉漉，手扶梯還傳出今人毛骨悚然異音，應該趕緊修。

山陀兒颱風肆虐南部縣市，台北市僅有零星風雨。陳怡君說，台北大巨蛋明天將舉辦國慶晚會，她質疑大巨蛋除了繼續漏水之外，好幾台手扶梯都有「鬼哭狼嚎」毛骨悚然的聲音。要進去大巨蛋場內的路程充滿諸多瑕疵，難道蔣萬安市長都沒有看到嗎？

陳怡君表示，昨天前往大巨蛋勘查動線時，她與民眾正要走下國父紀念館連通道，發現手扶梯頻頻傳出高頻尖銳的摩擦聲，透過聯通道迴盪在地下層之間，讓搭乘手扶梯的民眾都不禁懷疑手扶梯的狀態是否安全。

陳怡君說，除了進入連通道的手扶梯有尖銳的異音之外，進入大巨蛋地下層，另一台手扶梯也有異常聲響如低音喇叭聲，更離譜的是，民眾一邊搭乘異音手扶梯，一邊還可見天花板接縫處不斷漏水，多個水桶接水的狀況隨處可見，更有些漏水嚴重到水桶沒辦法接水，只能任其四處溢流，甚至長出「鐘乳石」可見漏水已有段時日。

此外，陳怡君也指出，大巨蛋內建物以及地下停車場的牆壁也已有出現壁癌及水痕，才剛開幕的大巨蛋，啟用不到一年，怎麼就出現壁癌呢？

她說，之前傳出大巨蛋鼠患連連，她也在地下停車場發現有十幾個鼠餌，可見鼠患的問題並未根絕。

陳怡君說，明天大巨蛋來了這麼多外賓，難道要讓外賓搭乘異音手扶梯看漏水嗎？江蕙的「落雨聲」很好聽，但國家門面的慶典活動不能被「漏水聲」打趴，希望蔣萬安市長每一個細節都不容忽視之外，大巨蛋內外場館都應在國慶晚會前一併檢討、改善。

北市府體育局表示，已持續督導遠雄巨蛋公司積極改善，昨天雖逢颱風來襲，台北市停班課，但大巨蛋相關修繕工程仍在進行，體育局除要求遠雄優先做好防颱措施，並在保障現場人員安全前提下確實掌握工程進度，另也派員至現場巡檢場館及各項設施，待颱風警報解除後，即令遠雄展開全區巡檢，務必於今天完成重要缺失修繕，確保明天國慶晚會得以順利進行。

山陀兒颱風

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