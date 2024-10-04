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山陀兒颱風吹飛一堆！高雄「全民找路牌」搞笑合照 他站錯地方挨罰

聯合新聞網／ 綜合報導
山陀兒颱風侵襲高雄，民眾撿起掉在馬路中間的路牌。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，民眾撿起掉在馬路中間的路牌。記者劉學聖／攝影

山陀兒颱風過境重創高雄，導致市容多處因強風吹襲下面目全非；高雄民眾昨(3)日發起「全民找路牌」的照片集集樂活動，不少民眾在風雨中或風雨過後扛起被強風吹落在地的路牌拍照，形成颱風天的另類話題。

看到高雄民眾紛紛上傳扛起路牌合照，網友表示「把路牌舉得像國旗一樣驕傲，也是厲害了」、「高雄必玩景點」、「看來這條街是他的地盤了」、「以後你就是美術東二路扛霸子！」、「我們高雄人就是樂天」。

不少當地居民感謝熱心民眾將自家的路牌找回，但也有網友發現上傳的照片中，有人竟然將拾獲的路牌放在資源回收處，大喊：「這不能回收啊！」有人也發現，平時掛在空中的路牌看似沒那麼巨大，在民眾撿起如「大中二路」的路牌並豎起後，發現竟比一般成年男子還高，驚呼「原來路牌這麼大喔」。

在眾多被上傳合影的路牌中，也有網友發現，不同的路牌因路名有「夯度」的差異，有人就發現，被強風吹到別條路上的林森二路就無人拾起，孤單地躺在路旁。還有人發現與前基隆市市長林右昌同名的「右昌街」，也在強風中被吹落，放在倒下的樹叢下，網友妙回：「把右昌還給我們基隆啊」、「請邁邁送到基隆當門牌」。

但撿路牌在風雨中苦中作樂的民眾，有些人就沒那麼歡樂，《自由時報》報導，有撿起「自由一路」扛起合影的民眾，因站在馬路上直接拍照，被警方直接以涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第1款「快車道臨時停車」，和第78條第1項第4款「行人在道路上嬉戲」，分別罰處300至600元及500元罰鍰。

網友也熱心提醒撿拾路牌拍照的民眾，拍完照就應將路牌放回原處或送至派出所，以免因侵占公物挨罰。

由 @isabellathatgirll 發佈
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山陀兒颱風 高雄市

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