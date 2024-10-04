快訊

這3種飲料喝愈多，中風風險越高！研究建議每天喝7杯水預防中風

LINE免費貼圖6款來了！餃貓FAMILY畫風超Q 毛孩圖案爽用到明年4月

頂尖科學家／全球前2%的他6次升等未過 嘆研究要進棺材

野溪暴漲土石淹沒路面 南迴公路三和路段雙向中斷

中央社／ 台東縣4日電

台東南迴地區昨天深夜至今天清晨滂沱大雨，南迴公路太麻里三和路段野溪暴漲，土石流淹沒道路，此路段從清晨4時過後雙向中斷，有怪手和砂石車搶修中。

因颱風山陀兒為台東山區帶來超大降雨，昨天上午至今天清晨雨勢不斷，南迴地區多處溪流暴漲，包括金峰鄉嘉蘭村等多個村莊聯外道路中斷；太麻里鄉也因沙崙溪溢堤，土石淹沒農田，凌晨下洩到大王村，所幸無人員傷亡災情。

今天清晨4時許太麻里鄉三和公園旁的野溪暴漲，驚人的土石淹沒南迴公路，導致雙向交通中斷，地方立即動用怪手不停疏通受阻河道和挖出砂石，直到今天上午水勢未歇，挖出的砂石堆起來約3公尺高，砂石車一輛接一輛載運砂石。

受困在南端的劉姓駕駛說，他從今天清晨4時許跟在一輛砂石車的後面，砂石車過後隱約聽到土石流下洩的聲音，不到幾秒鐘土石流就淹沒路面，他趕緊停車。目前水勢還很大，何時搶通，工程人員也沒把握。

山陀兒颱風

延伸閱讀

影／基隆社區前爆土石崩疑走山「埋汽機車」 交通斷車改道

新北瑞芳阿美家園聯外道坍方 180名族人都平安

基隆凌晨土石流衝入民宅 劉世芳點名：基隆沒回報疏散撤離人數

蘇花崇德段土石坍方 明霸克露橋也遭溪水沖毀河床便道

相關新聞

影／基隆社區前爆土石崩疑走山「埋汽機車」 交通斷車改道

基隆市新豐街今天凌晨因大雨，海中天社區前山坡有大面積土石崩落疑走山，警方已封閉兩端，交通中斷，必須改道行駛，由於上午民眾...

山陀兒太恐怖！屏東社區「基地台」8樓倒下砸落中庭

山陀兒颱風昨天肆虐高屏地區，屏東內埔鄉某社區民眾樓頂三家電信基地台不敵強陣風吹襲，倒下從天而降砸落中庭，瞬間巨響也嚇壞住...

「勘災照」遭酸合成 基隆議員宋瑋莉：對！我就是P圖

颱風山陀兒襲台，前基隆市議長、國民黨基隆市議員宋瑋莉在臉書發出「勘災照」，遭網友批評是用P圖合成。宋瑋莉說，「對！我就是...

山陀兒颱風吹飛一堆！高雄「全民找路牌」搞笑合照 他站錯地方挨罰

網友在高雄民眾上傳的眾多扛起路牌的合照中紛紛表示：「把路牌舉得像國旗一樣驕傲，也是厲害了」、「高雄必玩景點」、「看來這條街是他的地盤了」、「以後你就是美術東二路扛霸子！」、「我們高雄人就是樂天」。

山陀兒放颱風假！阿里山遊樂區檜村休園業者沒收入自嘲「受災戶」

山陀兒颱風登陸前，嘉縣連放3天颱風假、嘉市放2天停班停課，颱風登陸高雄，清晨颱風警報解除，嘉縣市平安過關，熱門人氣景點阿...

影／基隆雨彈...基金三路成黃河 民怨：雨這麼大怎麼上班

今年第18號颱風山陀兒今天清晨5時已減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署隨即解除海上陸上颱風警報。今天基隆市恢復上班上課，但從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。