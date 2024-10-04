野溪暴漲土石淹沒路面 南迴公路三和路段雙向中斷

台東南迴地區昨天深夜至今天清晨滂沱大雨，南迴公路太麻里三和路段野溪暴漲，土石流淹沒道路，此路段從清晨4時過後雙向中斷，有怪手和砂石車搶修中。

因颱風山陀兒為台東山區帶來超大降雨，昨天上午至今天清晨雨勢不斷，南迴地區多處溪流暴漲，包括金峰鄉嘉蘭村等多個村莊聯外道路中斷；太麻里鄉也因沙崙溪溢堤，土石淹沒農田，凌晨下洩到大王村，所幸無人員傷亡災情。

今天清晨4時許太麻里鄉三和公園旁的野溪暴漲，驚人的土石淹沒南迴公路，導致雙向交通中斷，地方立即動用怪手不停疏通受阻河道和挖出砂石，直到今天上午水勢未歇，挖出的砂石堆起來約3公尺高，砂石車一輛接一輛載運砂石。

受困在南端的劉姓駕駛說，他從今天清晨4時許跟在一輛砂石車的後面，砂石車過後隱約聽到土石流下洩的聲音，不到幾秒鐘土石流就淹沒路面，他趕緊停車。目前水勢還很大，何時搶通，工程人員也沒把握。