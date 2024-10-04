影／基隆社區前爆土石崩疑走山「埋汽機車」 交通斷車改道

基隆市新豐街今天凌晨因大雨，海中天社區前山坡有大面積土石崩落疑走山，警方已封閉兩端，交通中斷，必須改道行駛，由於上午民眾趕著上班，有人等不到公車，交通大亂。市府緊急公布公車改道，請民眾注意。

據新豐街居民指出，今天凌晨有下了多次大雨，後來海中天社區前就發生大面積土石崩落，很多樹木夾雜土泥傾洩而下，可能有埋汽機車。

市府公車處上午表示，因應新豐街海中天社區附近土石崩落，造成道路中斷，公車改道如下：

一、104新豐街線公車，因主要道路無法通行，目前暫時停駛，等道路通暢後，即恢復原行駛路線。

二、107線公車，目前改道行駛，車行經調和街後行駛和豐街，至新豐街303巷迴轉後，改走八斗高中、北寧路、祥豐街往返市區，至道路通暢後，恢復原行駛路線。

三、R66海科館-七堵火車站線，自海科館發車後，改道行駛調和街再上台62快速道路往返七堵火車站，至道路通暢後，恢復原行駛路線。