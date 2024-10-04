颱風山陀兒肆虐 高雄超商玻璃門被風吹垮滿目瘡痍

中央社／ 高雄4日電

颱風山陀兒侵襲帶來風雨，網路流傳一段影片為統一超商內3人盡力擋住玻璃門，但仍不敵強風被吹倒，整間店瞬間滿目瘡痍，幸人無大礙；另漢神百貨後萊爾富玻璃門也被吹垮。

颱風山陀兒3日登陸南台灣，對高雄帶來強烈風雨，網路社群Threads流傳一段影片為鼓山區一間統一超商內的2名店員和1人盡全力用手腳擋住玻璃門，但數秒後仍不敵強風被吹飛撞向貨架，恐怖強風瞬間灌進室內，整間店滿目瘡痍。不僅玻璃門被吹走，就連天花板都因此被掀翻。

中央社記者3日晚間前往現場，發現整間店電力仍未恢復，且另一面玻璃落地窗也被吹破，連帶使牆邊書架也跟著傾倒。

店內人員接受中央社記者採訪時則低調表示不願受訪，但坦言影片中被吹飛的3人均無大礙。由於現場已無自動門，監視器也無法運作，恐怕只得派人守夜，以防宵小入侵。

此外，漢神百貨後方的一間萊爾富也遭颱風肆虐，騎樓滿布被吹垮的貨架鋼條，店外散落玻璃碎片，店內天花板也被強風掀翻，騎樓旁同樣也有1人駐守，可能也得度過漫漫長夜等候支援。

山陀兒颱風

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