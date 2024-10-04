颱風攪局…日月潭集團結婚取消 新竹五峰泰雅族歌唱賽延後

南投縣日月潭集團結婚原定今日舉辦，受颱風山陀兒影響取消，巧合的是，去年日月潭集團結婚，也因颱風攪局取消，不過縣府仍會將祝福、家電賀禮送給新人；新竹縣五峰鄉暌違10年的全國泰雅族歌唱大賽，原定今日辦宣傳記者會，因颱風延後到9日，賽事也延期。

南投縣日月潭集團結婚原定今日舉辦，受颱風影響，全國陸續停班課2天，造成廠商無法布置會場，加上山陀兒動向不好掌控，因此決定停辦，已通知報名的17對新人。

南投縣政府表示，今年的籌辦活動有加碼神秘禮物，不過基於安全考量、停班停課等因素，取消活動是「不得不的決定」，造成新人及親屬不便之處，縣府深感抱歉，雖停辦，仍會送上祝福、家電賀禮，今年紫南宮加碼提供1錢重金戒指是「神秘禮物」，也一併送給新人。

日月潭集團婚禮去年10月5日也受到颱風影響，當時會場已完成布置，少數新人已入住教師會館，卻因小犬颱風攪局，臨時喊停，當時會場的花架東倒西歪，仍有新人前往拍照。

新竹縣五峰鄉暌違近10年的全國泰雅族歌唱大賽，大賽的宣傳活動已經歷二度改期，山陀兒颱風影響，原本改期到今天舉辦，又因山陀兒影響時間拖長，延後到10月9日；10月5、6日最早開賽的宜蘭縣大同、南澳兩場初賽也被迫延至11月2日、9日進行。