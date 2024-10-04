雲林沿海驚濤裂岸 台西海堤下陷 落石、小船擋道

山陀兒颱風侵襲雲林沿海，台西鄉新興海堤出海口昨天強風達近10級，老舊低矮海堤難抵強浪，堤坡大石被沖落，甚至一小船翻落防汛道，飛砂落石不忍睹，縣長張麗善頂著風勢巡視指示盡速搶修，水利處指出，有才寮大排出海口海堤正面臨海，加上堤面老舊下陷，不堪大浪直擊，十分危險，縣府已提報1.4億元將1.9公里舊堤加高加固。

台西鄉有才寮大排出海口的新興海堤，昨早巨浪濤天，沿著出海口約兩公里堤段防汛道到處可見堤坡落石，甚至有一艘小船被巨浪打翻，飛落道路，現場滿目瘡痍，道路受阻無法通行，鄉長李文來擔心海水若漲潮溢堤，甚至造成潰堤，海水淹沒養殖區，後果不堪設想。

張麗善偕立委張嘉郡、丁學忠及相關主管會勘，登堤查看時，人都險些被強風吹倒。漁民說，幾天強風巨浪拍打，堤岸堆石飛落，海堤日漸單薄，有被淘空之虞。

水利處長許宏博表說，新興海堤建造已有20多年，至今仍是砌石海堤，長年受地層下陷及風浪沖擊，堤坡滑落下降，內層砂石及不織布均已風化嚴重，舊堤十分脆弱，尤其這段長約1.9公里的堤段正面迎浪，讓危堤更雪上加霜。

縣府已提報緊急搶修計畫，預計把這段海堤加高到6公尺高度並加強堤坡保固及消坡塊堆置，也將盤點台西地區危堤一併呈報納入後續治理計畫。

張麗善表示，凱米颱風縣府已呈報17億治理經費獲中央核定，將盡速搶修新興海堤，待颱風過後，動用災害金趕緊先將防汛道路的落石雜物清除，部分危堤也會先行補強，以保安全。