基隆愛三路地下道淹水到膝蓋 市府加派2台抽水機
颱風山陀兒襲台，基隆市仁愛區24小時累積雨量達432.5毫米，東岸商場附近排水不及，愛三路人行地下道淹水近膝蓋，基隆市政府加派2台抽水機作業，預估明天凌晨3時前抽完積水。
基隆市政府工務處說，今天瞬間雨量過大、排水不及，雨水流入地勢較低的愛三路人行地下道，雨水匯流到蓄水池，蓄水池內浮球達一定高度會自動啟動抽水機排水，但雨量實在過大、來不及抽水，地下道淹水約40公分。
工務處表示，晚間6時許獲報後，先拉封鎖線管制通行，並加派2台小型移動式抽水機加強排水，市府會連夜趕工，預計明天凌晨3時前將積水抽除完畢。
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