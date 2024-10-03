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新北瑞芳阿美家園聯外道坍方 180名族人都平安

中央社／ 新北3日電

新北市瑞芳區瑞濱路原住民部落「阿美家園」聯外道路今天下午土石坍塌，黃泥挾帶土石傾瀉而下阻斷道路。瑞芳區公所晚間指出，180名族人都平安，並無傷亡，明天清晨將搶修。

瑞芳區長楊勝閔晚間接受中央社記者電訪表示，「阿美家園」聚落連接瑞濱路的聯外道路周邊坡地土石受到連日豪大雨影響，土石鬆軟，下午發生崩塌。

楊勝閔指出，他到現場勘查發現，因崩塌造成聯外道路交通受阻。由於今天持續風雨很大，土石鬆軟飽含水分，不宜進場施工搶修。

他說，開挖恐造成上邊坡崩塌，需待風雨較小，土壤含水量降低才能進場施工。

楊勝閔指出，經評估瑞芳區降雨情形，預計於10月4日上午6時進場施工。公所已與瑞濱里長胡長安、「阿美家園」社區頭目張國涼聯繫，聚落的族人都平安，且糧食無虞。

新北市政府原住民族行政副局長陳碧霞接受中央社記者電訪表示，「阿美家園」位於新北市瑞芳區瑞濱路附近是由阿美族組成的都市原住民部落，居住的多是阿美族人，大多是以往在建基煤礦工作過的老礦工。

她說，依據掌握資料，目前聚落住民共87戶180人，目前都平安。已與瑞芳區公所、社區頭目張國涼保持密切聯繫，將以族人安全為重，有共識將於明天清晨搶修，並隨時給予支援，張國涼也會在聚落中巡查，確保安全。

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