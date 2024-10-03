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山陀兒帶來翡翠水庫500噸漂流物 翡管局：1個月內清完

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
翡翠水庫清理漂流物。圖／台北市政府翡翠水庫管理局提供
翡翠水庫清理漂流物。圖／台北市政府翡翠水庫管理局提供

針對媒體報導翡翠水庫漂流物清理事宜，台北翡翠水庫管理局指出，翡翠水庫漂流物，主要來自上游集水區漂流木及部分生活廢棄物，翡管局每年均有編列預算進行清理。且因受到每年氣候條件，以及集水區林相演替的影響，所產生流入庫區的漂流物數量不一，尤其颱風豪雨過後，漂流物數量常會大量增加，即先予攔截集中後排序清理。

至目前為止，山陀兒颱風外圍環流影響，翡翠水庫上游坪林附近水域，累積產生漂流物約500噸，翡翠水庫管理局表示，將於颱風過後1個月內全力清理完成。

翡翠水庫每年均編列有漂流物清理預算經費，根據107年至113年9月底歷年統計，每年所需清理漂流物噸數113噸至595噸以上不等。其中於107年與108年各編列預算486萬元、109年編列312萬元，三年間每年實際執行數，均有剩餘數。

翡管局指出，110及111年分別縮編預算為250萬元、214萬元，兩年間，卻因颱風侵襲，不足經費部分，隨即依規定簽報動支「災害準備金」因應。去年同編列214萬元，則因所需清理漂流物較少，實際執行金額僅106萬元，尚有結餘數108萬。

翡管局表示，今年編列203萬元，截至9月底統計，因受到凱米颱風、0922長延時豪大雨的影響，集水區產出漂流物數量龐大，原編預算已用完，所以申請動支災準金640萬元因應處理。

翡管局表示，受到氣候變化及林相演替的影響，水庫每年漂流物數量，難以精準估計。翡管局為提升漂流物清理時效，將參考歷年漂流物實際執行數，於後續年度預算，檢討增編預算因應。

山陀兒颱風

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