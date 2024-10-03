颱風山陀兒襲台 苗栗縣零星停電980戶陸續修復

颱風山陀兒襲台，台電苗栗區營業處今天表示，截至下午3時，轄區曾經停電戶數980戶，主要在沿海、山區鄉鎮，多因樹竹碰觸造成零星事故，經派員搶修，陸續恢復供電。

台電苗栗區營業處業務副處長趙明清告訴中央社記者，颱風山陀兒移動緩慢，苗栗縣這兩天雖無明顯風雨，但在沿海空曠地區及山區鄉鎮仍有較大風勢，經統計，自昨天上午苗栗縣防災應變中心一級開設至今天下午3時，曾經停電戶數為980戶，主要地區在苑裡鎮、後龍鎮及銅鑼鄉等鄉鎮。

趙明清說，停電原因多為樹竹碰觸造成小範圍停電，影響零星用戶，經派員搶修，陸續恢復供電。

台電苗栗區營業處表示，礙於苗栗地區多屬丘陵及山區，不易查知偏遠山區供電情形，若仍有個別用戶尚未來電，可聯絡轄區里長透過里長LINE群組通報，或利用台灣電力APP、台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。

此外，颱風山陀兒今天中午在高雄小港登陸後，高屏地區風強雨驟，造成多處災情，停電戶數逾10萬戶，台電苗栗區營業處也派出施工班4班、16人支援屏東區營業處進行搶修工作。