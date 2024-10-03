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不斷更新／山陀兒颱風緩慢前進…金門率先宣布明正常上班上課 各縣市颱風假資訊看過來

用生命過馬路…少年不敵山陀兒強風被吹回超商 驚險過程全錄下

影／山陀兒颱風侵襲高雄 造成嚴重災情

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
山陀兒颱風侵襲高雄，民眾在強風中騎車被吹倒。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，民眾在強風中騎車被吹倒。記者劉學聖／攝影

中度颱風山陀兒今天中午12時40分登陸高雄市小港區，鄰近的高雄港見證風雨最強時刻，15噸鐵架應聲被狂風掃倒，碼頭原本堆好的貨櫃被風吹落疊成小山，畫面驚人，而市區道路則是樹木倒成一片，許多重要道路都有倒樹橫躺在路中間，民眾開車無法通過，只能逆向或是迴轉。

山陀兒在正午時分登陸高雄，狂風暴雨，讓待在室內的人都覺得膽顫心驚；市區街頭沒半個人影，只剩東倒西歪的機車和被吹倒的路樹，有不少店面招牌和鐵門被吹垮，讓人感受山陀兒颱風的驚人威力。

山陀兒颱風近午時分登陸高雄，不僅強風威力驚人，夾帶的雨量也造成各地出現淹積水現象，位於國10下方的左營區大中路下午4點多出現淹水，高度有半個車身，記者直擊國道10號下方的左營區大中路今天下午4點多因山陀兒颱風帶來的豪大雨，出現淹水現象，在車商展示賣場外停放的多輛轎車泡在水中，前方兩輛轎車的水深超過車門，後方兩輛轎車深度也幾乎達到一個輪胎高。由於山陀兒颱風風力達14級陣風，多數車主無法外出，大中路的轎車瞬間成泡水車，有車主冒風雨推車，但事後維修費恐怕不輕，損失慘重。

山陀兒颱風侵襲高雄，高雄損失慘重。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄損失慘重。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄損失慘重。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄損失慘重。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，強風吹襲襲擊路旁車輛。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，強風吹襲襲擊路旁車輛。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄港許多貨櫃被強風吹翻倒成一片，業者損失慘重。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄港許多貨櫃被強風吹翻倒成一片，業者損失慘重。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，造成國10下方的左營區大中路下午4點多出現淹水，多輛轎車泡在水中，車主冒風雨將泡水的車輛推走。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，造成國10下方的左營區大中路下午4點多出現淹水，多輛轎車泡在水中，車主冒風雨將泡水的車輛推走。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄一家銀行落地窗被吹破。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄一家銀行落地窗被吹破。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，造成國10下方的左營區大中路下午4點多出現淹水，多輛轎車泡在水中，車主冒風雨將泡水的車輛推走。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，造成國10下方的左營區大中路下午4點多出現淹水，多輛轎車泡在水中，車主冒風雨將泡水的車輛推走。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄漢神商圈旁一家超商整個被吹翻，物品散落。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄漢神商圈旁一家超商整個被吹翻，物品散落。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，民眾撿起掉在馬路中間的路牌。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，民眾撿起掉在馬路中間的路牌。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄港許多貨櫃被強風吹翻倒成一片，業者損失慘重。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄港許多貨櫃被強風吹翻倒成一片，業者損失慘重。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄漢神商圈旁一家超商整個被吹翻，物品散落。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄漢神商圈旁一家超商整個被吹翻，物品散落。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄港許多貨櫃被強風吹翻倒成一片，業者損失慘重。記者劉學聖／攝影
山陀兒颱風侵襲高雄，高雄港許多貨櫃被強風吹翻倒成一片，業者損失慘重。記者劉學聖／攝影

山陀兒颱風

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