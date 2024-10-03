影／山陀兒颱風侵襲高雄 造成嚴重災情

中度颱風山陀兒今天中午12時40分登陸高雄市小港區，鄰近的高雄港見證風雨最強時刻，15噸鐵架應聲被狂風掃倒，碼頭原本堆好的貨櫃被風吹落疊成小山，畫面驚人，而市區道路則是樹木倒成一片，許多重要道路都有倒樹橫躺在路中間，民眾開車無法通過，只能逆向或是迴轉。

山陀兒在正午時分登陸高雄，狂風暴雨，讓待在室內的人都覺得膽顫心驚；市區街頭沒半個人影，只剩東倒西歪的機車和被吹倒的路樹，有不少店面招牌和鐵門被吹垮，讓人感受山陀兒颱風的驚人威力。