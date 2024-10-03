影／山陀兒颱風侵襲高雄 造成嚴重災情
中度颱風山陀兒今天中午12時40分登陸高雄市小港區，鄰近的高雄港見證風雨最強時刻，15噸鐵架應聲被狂風掃倒，碼頭原本堆好的貨櫃被風吹落疊成小山，畫面驚人，而市區道路則是樹木倒成一片，許多重要道路都有倒樹橫躺在路中間，民眾開車無法通過，只能逆向或是迴轉。
山陀兒在正午時分登陸高雄，狂風暴雨，讓待在室內的人都覺得膽顫心驚；市區街頭沒半個人影，只剩東倒西歪的機車和被吹倒的路樹，有不少店面招牌和鐵門被吹垮，讓人感受山陀兒颱風的驚人威力。
山陀兒颱風近午時分登陸高雄，不僅強風威力驚人，夾帶的雨量也造成各地出現淹積水現象，位於國10下方的左營區大中路下午4點多出現淹水，高度有半個車身，記者直擊國道10號下方的左營區大中路今天下午4點多因山陀兒颱風帶來的豪大雨，出現淹水現象，在車商展示賣場外停放的多輛轎車泡在水中，前方兩輛轎車的水深超過車門，後方兩輛轎車深度也幾乎達到一個輪胎高。由於山陀兒颱風風力達14級陣風，多數車主無法外出，大中路的轎車瞬間成泡水車，有車主冒風雨推車，但事後維修費恐怕不輕，損失慘重。
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