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颱風山陀兒來襲 彰縣一度近萬戶停電但多數已復電

中央社／ 彰化3日電
山陀兒颱風侵襲，台電公司統計，彰化縣停電戶數曾一度多達9911戶。示意圖／ingimage
山陀兒颱風侵襲，台電公司統計，彰化縣停電戶數曾一度多達9911戶。示意圖／ingimage

山陀兒颱風登陸台灣，彰化縣發生零星災情，在彰139線有路樹被大風吹倒，橫躺在路中間；台電也說，受強風影響，全縣最多有近萬戶停電，經搶修後，多數已恢復供電。

受山陀兒颱風影響，彰化縣今天停班停課，縣府也成立災害應變中心，處理因強風豪雨帶來的災情，彰化地區上午吹起強風，沒有下雨，但應變中心不敢大意；下午指出，今晚8時會宣布是否停班課。

根據災害應變中心提供資料，全縣因強風造成的鐵皮招牌掉落及路樹倒塌有28件，其中多為鐵皮招牌掉落，至於彰化市、花壇鄉以及芳苑鄉等鄉鎮則有路樹倒塌。

台電公司統計，全縣停電戶數曾一度多達9911戶，主要分布在彰化二林鎮及芳苑鄉，經緊急搶修後，已有9600多戶復電，最快今晚可全面恢復供電。

應變中心指出，彰139線下午也有2棵路樹因強風被吹倒，道路僅剩一線道可通行，彰化縣警察局彰化分局芬園分駐所員警獲報到場，拉起封鎖線，提醒民眾行經該路段，注意交通安全。

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