澎湖七美島252戶停電 台電漏夜搶修大多復電

高雄民眾紛紛po出當地的「颱風搖滾區」實況，有偌大片的鐵皮被吹跑，整個覆蓋在路邊停靠的車輛上，還有民眾目賭對面的鐵皮屋頂整個像似被強風橇開吹至地面的景象，所幸未砸中路上民眾，但過程險象環生，還有民眾po出高雄好市多的屋頂也遭強風吹走，內部突灌進大風，種種令人錯愕的景象令民眾呼籲，大家在颱風天乖乖待在家就好

2024-10-03 15:48