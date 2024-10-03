澎湖七美島252戶停電 台電漏夜搶修大多復電
颱風山陀兒襲台，暴風圈影響下，造成澎湖七美島上252戶停電，台電澎湖區處出動工程人員冒著風雨漏夜搶修，今天中午已大部份恢復供電。
颱風山陀兒狂風豪雨，造成澎湖七美島上252戶住戶停電，台電2日接獲澎湖災害應變中心通報後，出動大批工程人員冒著風雨漏夜搶修下，今天中午大部份恢復供電，目前僅剩部份低壓線路，可望短時間內全力搶修，讓全島恢復供電。
行進遲緩的颱風山陀兒今天中午在高雄小港登陸，澎湖目前仍處暴風圈中，風雨稍為減弱，但颱風及其外圍環流影響，部分地區還會有局部強風豪雨，台電澎湖區處工程人員、車輛及機具等，目前都持續待在七美嚴陣以待，以便隨時投入搶修。
澎湖縣災害應變中心表示，山陀兒颱風襲台影響下，截至今天中午累計受理各類災情，累計有廣告招牌掉落、路樹倒塌、路燈、線路等民生設施故障傾倒、海堤與海底輸水管線毀損與破裂、號誌燈箱掉落或鐵皮屋受損等35件。
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