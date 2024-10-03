颱風侵襲台東鹿寮溪潰堤 淹沒半個新良濕地公園
颱風山陀兒來襲，台東山區豪大雨導致溪流暴漲，鹿野鄉鹿寮溪下游今天潰堤，洪水淹沒半個新良濕地公園，緊鄰的卑南溪又不斷沖刷，公園變成汪洋一片，面積少了一半。
中央氣象署預估颱風山陀兒為台東山區帶來約1600毫米雨量，今天上午台東從南到北大小河川均暴漲，過去幾乎已經乾涸的野溪也出現滾滾洪水。
鹿野鄉鹿寮溪平常水面不到10米寬，這幾天暴漲到逾百米寬，在和卑南溪匯流處上方約100公尺處潰堤，洪水灌入旁邊的新良濕地公園，原本有2處生態池和大草原，目前變成汪洋一片，施工怪手也被土石淹沒。
濕地公園緊鄰卑南溪，遭到卑南溪洪水沖刷，逐漸流失，目前溼地公園面積只剩一半。當地瑞隆村長彭國雄接受中央社記者訪問表示，溼地周圍並無村莊亦無人居，因此無須進行撤離，而目前園區已拉起封鎖線，呼籲民眾勿進入。
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