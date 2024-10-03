颱風天停外送 台東行動不便獨居長輩在家餓肚子

強颱山陀兒襲台，南台灣多縣市連休3天颱風假，平日靠居服員到宅服務或叫外送果腹的長輩生活不便。台東市豐榮里長施晧軒接獲長輩兩餐未進食求救，因為沒有開伙，只能幫他買泡麵及乾糧充飢。

六都制定自治條例，禁止外送員外送，兩大外送平台也宣布，2日凌晨零時起於停班課縣市暫停提供外送服務。

台東市一名長輩行動不便，平日會有居服員到宅服務，或者叫外送點餐，不過這兩天颱風全面停班停課，居服單位也休息，長輩電話一直沒回應，令人擔心，轉請豐榮里長施皓軒協助。

里長施皓軒表示，他得知消息後前往長輩住家探望，所幸長輩只是肚子餓，人平安無事。伯伯說，熟悉的店家都休息，沒辦法叫外送，有兩餐未進食

施皓軒說，長輩不開伙，婉拒白米、蔬果，他趕緊到附近雜貨店買泡麵、乾糧協助防颱，也跟伯伯提醒，下次一定要提前準備一些食物，以備不時之需。