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山陀兒「check in」？強風襲擊高雄五星飯店畫面曝 員工肉身擋門險象環生

山陀兒完全上陸、颱風眼仍完整 粉專：「突然無風無雨」別出門

颱風天停外送 台東行動不便獨居長輩在家餓肚子

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
山陀兒颱風走得慢，台東市區有長輩在家飢餓無食物可吃，豐榮里長施晧軒幫忙買乾糧。記者徐白櫻／翻攝
山陀兒颱風走得慢，台東市區有長輩在家飢餓無食物可吃，豐榮里長施晧軒幫忙買乾糧。記者徐白櫻／翻攝

強颱山陀兒襲台，南台灣多縣市連休3天颱風假，平日靠居服員到宅服務或叫外送果腹的長輩生活不便。台東市豐榮里長施晧軒接獲長輩兩餐未進食求救，因為沒有開伙，只能幫他買泡麵及乾糧充飢。

六都制定自治條例，禁止外送員外送，兩大外送平台也宣布，2日凌晨零時起於停班課縣市暫停提供外送服務。

台東市一名長輩行動不便，平日會有居服員到宅服務，或者叫外送點餐，不過這兩天颱風全面停班停課，居服單位也休息，長輩電話一直沒回應，令人擔心，轉請豐榮里長施皓軒協助。

里長施皓軒表示，他得知消息後前往長輩住家探望，所幸長輩只是肚子餓，人平安無事。伯伯說，熟悉的店家都休息，沒辦法叫外送，有兩餐未進食

施皓軒說，長輩不開伙，婉拒白米、蔬果，他趕緊到附近雜貨店買泡麵、乾糧協助防颱，也跟伯伯提醒，下次一定要提前準備一些食物，以備不時之需。

山陀兒颱風

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