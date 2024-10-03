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氣象署最新預測出爐！山陀兒颱風持續減弱 全台剩「3縣市」達停班課標準

山陀兒狂風吹破窗戶！高雄2偵查佐玻璃噴滿身 血濺辦公室

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山陀兒搖滾區太震撼！狂風摧毀高雄整間超商 好市多屋頂吹飛

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄超商遭到山陀兒颱風摧毀。 圖擷自爆料公社二社
高雄超商遭到山陀兒颱風摧毀。 圖擷自爆料公社二社

今年第18號颱風山陀兒已於今(3)日中午12時40分在高雄市小港區登陸。高雄民眾紛紛在臉書、Threads等社群網路上PO出即時影片，包括大片鐵皮和屋頂鐵皮屋、招牌在強風吹襲下被掀起吹落至地面，還有路邊鷹架整座軟腳，其他還包括路面上的公廁傾倒和家中陽台的內衣褲在空中翻飛，讓不少po出即時影片的網友呼籲，最好乖乖在家，千萬別在這時出門，以免天有不測風雲，發生意外憾事。

高雄一處疑似是餐廳的店家，二樓由鐵皮包覆的牆面整個被掀起，僅剩一邊與建築物相連，險象環生。圖擷自爆料公社二社
高雄一處疑似是餐廳的店家，二樓由鐵皮包覆的牆面整個被掀起，僅剩一邊與建築物相連，險象環生。圖擷自爆料公社二社

由 @isabellathatgirll 發佈
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中颱山陀兒肆虐高雄，不少高雄民眾紛紛貼出當地「颱風搖滾區」的驚險實況，有大片鐵皮被吹跑，整個覆蓋在路邊停靠的車輛上，還有民眾目賭對面的鐵皮屋頂被強風整片橇開吹至地面的景象，所幸未砸中路上民眾，但過程險象環生。除了鐵皮漫天紛飛，還有民眾貼出汽車旅館的屋頂橫式招牌應聲倒下、路旁鷹架整座瞬間軟腳，流動廁所也在強風下傾倒。

高雄路面上的公廁不敵強風傾倒。圖擷自爆廢公社二館
高雄路面上的公廁不敵強風傾倒。圖擷自爆廢公社二館

更有前金區的民眾稍早在家中發現，屋外的風雨形成「小小龍捲風」，「感覺窗戶快破了」。也有人直接po出高樓的玻璃不敵強風應聲破裂，以及飯店大門得出動多名員工壓住避免被強風吹開。

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高樓的玻璃不敵強風應聲破裂。圖擷自爆料公社二社
高樓的玻璃不敵強風應聲破裂。圖擷自爆料公社二社

而開門營業的商家也難逃山陀兒毒手，高雄好市多的屋頂遭強風吹走，內部灌進風雨，甚至有超商像是地震過後一樣，幾乎整間被吹垮。大量令人驚愕的景象在社群上陸續曝光，高雄民眾也趁此急忙呼籲颱風天乖乖待在家就好，千萬別在這時出門或外出採買，以免遭強風吹襲的掉落物擊中。

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好市多 山陀兒颱風 高雄市

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