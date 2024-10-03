山陀兒登陸了！14級狂風猛吹 高雄港碼頭貨櫃像積木被吹翻

中央氣象署表示，今年第18號颱風山陀兒已於今(3)日中午12時40分在高雄市小港區登陸。高雄民眾在「爆料公社二社」po出一則在高雄港港口碼頭的即時情形，直呼：「碼頭貨櫃飛起來了」。

畫面中受到強風吹襲，堆放在碼頭處的貨櫃，在頂部共有4個貨櫃被吹起，其中一個貨櫃還被吹至地面，場面相當驚人；網友表示，貨櫃即使是空櫃，都有將近2至4噸的重量，這樣還能被颱風帶來的強風瞬間吹至地面，顯見當地風速之大，不容大意。

根據中央氣象署於12點45分公布的颱風狀態顯示，近中心最大風速每秒35公尺（約每小時126公里），相當於12級風；而瞬間最大陣風每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風。

對於有網友表示「空櫃太輕了！」，不少人回應道，即便是空櫃也有2至4噸重，40呎的貨櫃光是空櫃就重達3至4噸重，「你搬看看」、「可以吹翻貨櫃？太猛了」，還有人說被吹翻的貨櫃猶如積木，「高雄現在的風真的超級大，印象中還沒遇過這麼可怕的颱風」。也有網友提到「還好是減弱才進來」，否則可能會引發更嚴重災情。