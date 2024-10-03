維護清潔隊員安全 新北10月3日全市暫停收運垃圾
新北市府今天表示，受颱風山陀兒影響，新北全市今天暫停收運垃圾，待颱風過後會全力投入復原市容；環保局呼籲，停收期間請勿把家中垃圾拿到街上，颱風過後應清除積水容器。
市長侯友宜上午在颱風應變工作會報時表示，今天仍然會有強風大雨，沿海地區和烏來山區要持續留意強降雨帶來的坍方落石、土石流和積淹水。
他感謝所有防災單位，4天來全力戒備，以及昨夜強降雨時的即時應變。他要求市府團隊與所有協助搶災的事業單位、開口廠商和國軍並肩作戰，妥善處置災情。
侯友宜提醒市民，今天仍然有強風大雨，全市會暫停垃圾收運作業，待颱風過後會全力投入市容復原。
環保局說，颱風期間，臨海地區風雨較大，為顧及民眾交付垃圾及清潔隊員收運垃圾的安全性，3日全天暫停收運垃圾收運。但各區清潔隊仍會安排機動人力，處理防颱應變與緊急機動事宜。
環保局呼籲，停收期間請勿把家中垃圾拿到街上，以免造成環境髒亂及危害公共安全。颱風前，已經加強易積淹水地區巡視及清溝工作，恢復清運垃圾後，也請民眾清理容易積水容器，避免登革熱疫情。
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