颱風山陀兒行進緩慢 澎湖災害應變中心嚴陣以待

颱風山陀兒緩步移動，澎湖處在暴風圈內，風大雨緩，澎湖縣長陳光復今天前往災害應變中心視導防災應變時指出，颱風強度稍減弱，但仍不能掉以輕心，各編組單位還是要嚴陣以待。

陳光復指出，澎湖目前還在颱風山陀兒的海陸警戒區，預測會有局部大雨或豪雨，同時易有11至13級強陣風，民眾仍要提高警覺，做好防颱工作，避免不必要外出。

陳光復今天前往災害應變中心，對於各單位輪勤及在外第一線救災人員，於颱風期間不畏風雨、堅守崗位，確保鄉親安全，表達感謝。他也叮嚀大家在執勤時務必保護自身安全，一起平安度過此次颱風挑戰。

受到颱風山陀兒影響，澎湖海上交通已斷航逾3天，包括傳統菜市場、大型賣場、超市或商家，原有庫存部分民生果菜用品出清，幾乎被搶購一空，市場在無貨源的情況下，顯得冷冷清清，只剩零星攤商在銷售。

澎湖縣山陀兒颱風災害應變中心表示，自9月30日中午12時起至今天上午8時止，累計受理的各類災情，包括廣告招牌掉落、路樹倒塌、路燈、線路等民生設施故障傾倒、海堤與海底輸水管線毀損與破裂、號誌燈箱掉落或鐵皮屋受損等35件。