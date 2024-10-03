快訊

山陀兒太猛別躲鐵皮屋！登陸前高雄再發國家警報「即刻避難」

總預算卡關被打成擋預算 藍營內鷹派鴿派拉扯

屏東安泰醫院火警重大傷亡！6人無生命跡象 1值班失聯員工尚未尋獲

要過要快！蘇花崇德段提前搶通 下午3時段開放通行

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台９線蘇花公路164.4k崇德段今晨土石流，阻斷雙向交通，公路單位預計下午1時搶通，下午將開放3時段通行。圖／公路局提供
台９線蘇花公路164.4k崇德段今晨土石流，阻斷雙向交通，公路單位預計下午1時搶通，下午將開放3時段通行。圖／公路局提供

山陀兒颱風外圍環流造成台9線蘇花公路崇德路段今晨再度坍方，公路單位提前搶通，預計下午1時起3時段開放通行，晚間6時起再實施預警性封路；東澳到南澳段即起解除預警性封路。

台9線164.4公里處崇德段，在0403地震後邊坡十分脆弱，已多次坍方中斷。今天清晨6時再因強降雨，超過3000立方公尺的土石坍滑，阻斷雙向交通，不過該路段已在昨晚預警性封路。

公路局原本預計崇德段下午3時搶通，在東區養護工程分局南澳工務段全力搶災下，提前到下午1時完成。公路局宣布，蘇花和仁至崇德段（台9線154.8K~165.7K），今天下午1時到1時20分、下午3時到3時20分及下午5時到晚間6時開放通行，晚間6時就會再次實施夜間預警性封閉，明天再視情況決定是否恢復通行。

蘇花公路昨天有3路段預警性封路，和仁到和中今天上午已恢復通行，東澳至南澳（台9線113.5K~123.4K）因有零星落石及樹木斷枝阻路，在雨勢趨緩後，已經清理完成，今天中午12時解除封路恢復通行。

台９線蘇花公路164.4k崇德段今晨土石流，阻斷雙向交通，公路單位預計下午1時搶通，下午將開放3時段通行。圖／公路局提供
台９線蘇花公路164.4k崇德段今晨土石流，阻斷雙向交通，公路單位預計下午1時搶通，下午將開放3時段通行。圖／公路局提供

山陀兒颱風 蘇花公路

延伸閱讀

蘇花崇德段土石坍方 明霸克露橋也遭溪水沖毀河床便道

又坍…台9線蘇花崇德段搶修中 和中至和仁解除封路

基隆晚間雨狂炸 調和街淹成大水池2輛汽車拋錨警封路

颱風山陀兒來襲 花蓮玉里鎮德武里土石崩落封路

相關新聞

要過要快！蘇花崇德段提前搶通 下午3時段開放通行

山陀兒颱風外圍環流造成台9線蘇花公路崇德路段今晨再度坍方，公路單位提前搶通，預計下午1時起3時段開放通行，晚間6時起再實...

山陀兒太猛別躲鐵皮屋！登陸前高雄再發國家警報「即刻避難」

山陀兒颱風龜速，今天凌晨風勢轉強，上午7點25分，氣象署發布颱風強風警告，估計持續3小時，指「颱風即將通過附近」，這是高...

山陀兒估下午1時登陸高雄 已傳356件樹倒、招牌掉災情

山陀兒颱風威力驚人，高雄市首當其衝，市長陳其邁今天上午在災害應變中心指出，預估山陀兒颱風下午1時會從高雄小港、旗津等地區...

高雄60年「安全帽樹」不敵山陀兒強襲 連根拔起倒壓企業起家厝

中颱「山陀兒」預計今天中午前後登陸高雄，高雄凌晨起颳起強風暴雨，市區不少路樹倒塌，其中位於新興區民生一路和復興路口的黃金...

山陀兒颱風侵襲！高雄人罕見收2封避難警報 「大樓搖晃像地震」

山陀兒颱風今天侵襲高雄，許多高雄市民今造7時30分收到「避難警報」訊息，通報颱風中心即將通過，上午約11時3分，又有許多...

宜蘭10鄉鎮市今天照常夜間收運垃圾 五結、大同停收

山陀兒颱風襲台，宜蘭縣停止上班上課第二天，昨天放假風雨不大，但周三本就不收運垃圾，今天風雨襲來，民眾擔心若停收垃圾將連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。