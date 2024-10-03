要過要快！蘇花崇德段提前搶通 下午3時段開放通行

山陀兒颱風外圍環流造成台9線蘇花公路崇德路段今晨再度坍方，公路單位提前搶通，預計下午1時起3時段開放通行，晚間6時起再實施預警性封路；東澳到南澳段即起解除預警性封路。

台9線164.4公里處崇德段，在0403地震後邊坡十分脆弱，已多次坍方中斷。今天清晨6時再因強降雨，超過3000立方公尺的土石坍滑，阻斷雙向交通，不過該路段已在昨晚預警性封路。

公路局原本預計崇德段下午3時搶通，在東區養護工程分局南澳工務段全力搶災下，提前到下午1時完成。公路局宣布，蘇花和仁至崇德段（台9線154.8K~165.7K），今天下午1時到1時20分、下午3時到3時20分及下午5時到晚間6時開放通行，晚間6時就會再次實施夜間預警性封閉，明天再視情況決定是否恢復通行。