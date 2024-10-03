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颱風山陀兒風力強 新店行人被吹至馬路險遭撞

中央社／ 新北3日電

颱風山陀兒襲台，新北市新店區1名女子走在人行道上，遇大樓「風切效應」，導致重心不穩，被吹至馬路，差點遭車輛撞上，幸好一旁警員見狀，即時將女子救回。

新店警分局今天說，1名女子昨天走在捷運大坪林站附近人行道上，遇強風狂吹，幾乎難以再繼續往前走，當女子勉強走到大樓停車場車道出入口時，因「風切效應」使風力轉強，導致女子重心不穩、頻頻後退，甚至被吹到馬路上。

新店警分局說，當時車流量不小，1輛公車就從女子身側開過，差點撞上，一旁警員游勝嘉、吳杰坤及數名員警見狀立刻衝上前護住女子，並即時攔停疾駛車輛，場面相當驚險。

新店警分局表示，因建築物阻擋氣流通道，使氣流通過截面積驟減，大樓兩側風速增加，易形成「風切效應」。警方也呼籲民眾待在家、少外出，必須出門時也要注意強風或異物來襲，保護自身安全。

新北市政府統計，截至今天上午8時止，新北受理颱風災害共115件，仍以路樹傾倒47件所占比例最高，其餘為圍籬倒塌、電線招牌掉落等。

山陀兒颱風

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