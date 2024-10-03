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颱風山陀兒挾帶強風 雲林累積停電逾1萬4千戶

中央社／ 雲林縣3日電

颱風山陀兒挾帶強風，雲林縣沿海今天瞬間強風達9級，造成麥寮、台西等沿海鄉鎮零星停電。根據台電統計，累計曾停電逾1萬4000戶，經搶修陸續復電，目前仍有422戶停電。

颱風山陀兒逼近，雲林縣沿海明顯感受到強風，根據台電統計，累計曾停電逾1萬4000戶，經搶修陸續復電，目前仍有422戶停電。

台灣電力公司雲林區營業處表示，沿海陣風達9級以上，造成斷線、跳脫，主要停電區域集中於台西、麥寮、口湖、東勢等沿海地區鄉鎮，累計曾停電戶數已逾1萬多戶。

台電人員積極搶修，至今天早上9時，仍有422戶停電。

台電雲林區營業處說，因應颱風山陀兒，台電成立「緊急應變小組」，整備自有人力及承攬商逾250多位工程人員、出動機具昇空車68輛、吊臂車47輛，一般工程車127輛，全力戒備待命。預計入夜後風雨量將持續加劇，如遇停電事故，台電會儘速恢復供電。

有鑑於去年小犬颱風過境，颳來「鹽塵」，造成雲林地區大停電數日，台電雲林區營業處擔憂歷史重演，今年度已派員清洗電桿礙子6500次，並且在颱風來襲時，視風雨狀況請求協力廠商清洗礙子，減少停電損失。

此外，雲154縣道綠色隧道過往遇到強風時發生路樹倒塌，在崙背鄉公所建議下，雲林縣交通工務局昨天晚間緊急封閉道路，建議用路人提前改道。

停電 山陀兒颱風

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