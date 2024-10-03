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又坍…台9線蘇花崇德段搶修中 和中至和仁解除封路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台９線蘇花公路164.4k崇德段今晨土石流，阻斷雙向交通，公路單位預估下午搶通。圖／公路局提供
台９線蘇花公路164.4k崇德段今晨土石流，阻斷雙向交通，公路單位預估下午搶通。圖／公路局提供

山陀兒颱風外圍環流影響，台9線蘇花公路多處路段昨晚陸續預警性封閉，其中164.4k崇德段今晨土石流，阻斷雙向交通，還在搶災，預估下午搶通。另外，和中至和仁已經解除封路，東澳至南澳路段預定下午1時恢復通行。

公路局東區養護工程分局南澳工務段表示，崇德段今晨發生土石流，坍方土石量超過3000立方公尺，目前已出動多部機具搶修中，預計下午3時搶通。但因為外圍環流影響，降雨的不確定性高，還是要視雨情及現場搶修進度，不排除提前或延後開放。

和中至和仁段（台9線148.8k至154.8k、台9丁線60.3k至63.6k），昨晚8時起只出不進，晚間9時起預警性封閉。南澳工務段今天完成成朝巡及路面清理工作後，和中到和仁段在上午9時恢復通行，東澳到崇德路段則因還在下雨，預測下午1時後雨勢趨緩後，東澳到南澳（台9線113.5k至123.4k）就可以解除封路。

台９線蘇花公路164.4k崇德段今晨土石流，阻斷雙向交通，公路單位預估下午搶通。圖／公路局提供
台９線蘇花公路164.4k崇德段今晨土石流，阻斷雙向交通，公路單位預估下午搶通。圖／公路局提供
台９線蘇花公路164.4k崇德段今晨土石流，阻斷雙向交通，公路單位預估下午搶通。圖／公路局提供
台９線蘇花公路164.4k崇德段今晨土石流，阻斷雙向交通，公路單位預估下午搶通。圖／公路局提供

交通管制 山陀兒颱風 蘇花公路

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