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明天還有颱風假？氣象署風雨預測 12縣市達標

颱風山陀兒減弱 蔣萬安指示局處為恢復上班準備

中央社／ 台北3日電
台北市長蔣萬安上午參加山陀兒颱風工作會。報系資料照／記者楊正海攝影
台北市長蔣萬安上午參加山陀兒颱風工作會。報系資料照／記者楊正海攝影

中央氣象署預估，颱風山陀兒今天中午登陸後將迅速減弱，台北市長蔣萬安指示各局處，若明天恢復正常上班上課，請加速恢復市容、準備疏散門開啟作業，並即時發布相關資訊。

蔣萬安今天前往台北市災害應變中心針對颱風山陀兒主持第4次工作會報，報告資料顯示，昨天降雨量並不高，但大屯山出現最大11級的強陣風，文化大學也出現10級陣風，天母、關渡、信義等平地則出現8到10級陣風。

台北市災害防救辦公室依據氣象署資料研判，各地最大陣風在颱風登陸後才會稍微降低，不過颱風在暴風圈接觸到台北市前就會減弱為熱帶性低氣壓，屆時台北市就不會進入7級風暴風半徑，也不會被納入陸上警戒範圍。

統計至今天上午7時為止，台北市災害防救辦公室累計接獲178件災情通報，多與強風相關，包含79件路樹傾倒、41件建物毀損、24件廣告招牌欲墜或掉落等，且多發生在士林及北投區。

蔣萬安在聽取報告後裁示，氣象署預估颱風會在中午登陸南台灣，各單位應嚴加注意、預作準備，待風雨減小後，請水利處即時清理堤外淤泥、雜物，以利後續疏散門開啟作業。

蔣萬安指出，若恢復正常上班上課，請環保局協同相關單位加速恢復市容，並準備好垃圾恢復清運訊息，與水利處、交通局的疏散門開啟及紅黃線恢復禁停時間共同即時發布，讓民眾知悉。

對於是否會連續3天停止上班上課，蔣萬安會後接受媒體聯訪表示，將持續關注颱風動態，依據相關資訊做判斷，並以市民安全為最優先考量。

至於5日國慶晚會的籌備狀況，蔣萬安說，目前仍是依照原訂計畫進行中，在戶外轉播的第2現場也會維持搭設，但會密切關注颱風狀況，必要時做機動調整。

山陀兒颱風 蔣萬安

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