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山陀兒強襲加漲潮 高雄旗津部分路段水淹及腳踝
「山陀兒」颱風中心預估今天中午左右登陸，高雄進入暴風範圍，市區颳起強風、豪雨，旗津區今早８時許遇到滿潮，因海水倒灌，天后宮前路段已出現積淹水狀況，水淹及腳踝，警方已在淹水路段拉起封鎖線，提醒民眾注意。
旗津區因靠海又地勢低窪，若碰到漲潮加上豪雨，廟前路、發祥街、南汕巷、上竹漁港及中洲漁港等地勢相對低窪區域容易出現積淹水。
今早期今滿潮時間為7時56分，因碰到颱風夾帶豪雨，多處路段排水系統出現海水倒灌，天后宮、旗津分駐所前已出現積淹水，水淹及腳踝，警方已在淹水路段拉起封鎖線，提醒民眾注意。
市府指出，山陀兒登陸前後適逢漲潮及暴潮，潮水位超過天文大潮，今早8時許碰到大潮，沿海地區嚴防海水倒灌、大潮致溢堤，水利局完成整備各排水系統抽水站，預布移動式抽水機加速排水，確保民眾生命財產安全。
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