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山陀兒強風真的猛！民眾曝洗衣機被吹跑：不要再說高雄無感

聯合新聞網／ 綜合報導
山陀兒颱風行進相當緩慢，目前颱風中心位於南部近海，預測在中午前後登陸高屏一帶。 記者林澔一/攝影
山陀兒颱風行進相當緩慢，目前颱風中心位於南部近海，預測在中午前後登陸高屏一帶。 記者林澔一/攝影

中颱山陀兒從昨(2)日傍晚至今(3)日清晨依舊移動緩慢，但強風區仍逐漸往台南、高雄及屏東接近。一名女網友昨日在Threads上PO出一段影片，表示昨日去好市多回家後，發現家裡的洗衣機被強風吹跑了，但所幸還在家中露台。

一名家住高雄中都重劃區的民眾，在Threads上PO出擺放在家裡露台上一台上下式洗脫烘的洗衣機，被颱風的強風吹到露台另一邊，且電線已有一條被扯斷，讓她直呼「不要再說高雄無感了」、「颱風還沒進來就這樣，進來了一定更恐怖！」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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該高雄市民住家位於中都重劃區，地點位在北高雄市中心，但也有住在北高雄路竹的民眾表示，昨日無風、雨也沒下很大，另名位於左營的民眾也表示，昨日小風無雨。

原PO透露，該款洗衣機噸位極重，上下兩台總重量破一百公斤，且要價不斐，能被這樣吹跑，表示山陀兒的強風威力真的不容小覷，大家切莫大意。目前已將電線拔除，避免漏電情形發生。

針對洗衣機遭山陀兒吹跑，網友也驚呼「好誇張，是地板磁磚潮濕打滑比較好推吧？好恐怖的威力」、「好可怕，這麼重的洗衣機都能吹翻」，也有網友表示：「我家是一台輕量洗衣機放一樓完全沒事欸。」

對於如何防範擺在屋外的洗衣機被吹跑，不少網友都建議，或許加裝格柵擋著，能稍加固定洗衣機的位置；也有人指出，像這樣上下式的洗脫烘衣機，一般建議擺放在室內較為妥當，否則很容易重心不穩被吹走。

山陀兒颱風

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