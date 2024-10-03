颱風來襲基隆東信路土石流 住戶憂心

中央社／ 基隆3日電

颱風山陀兒來襲，基隆市昨天晚間強降雨，東信路180巷民宅後方山坡發生土石流，住戶憂心土石流擴大，市府緊急在山坡蓋帆布，市長謝國樑到場瞭解後，指示區公所先堆疊沙包阻擋。

謝國樑昨天深夜11時，在基隆市政府工務處長陳耀川、東信里長賴姵綺、市府產業發展處大地及農漁工程科長洪延良等人陪同下，前往住戶家中瞭解災情。

住家後方山坡土石夾帶樹枝逐漸滑落至後門，住戶表示，颱風山陀兒都還沒登陸台灣，基隆市就出現土石流，擔心一旦基隆市風雨增強，土石流範圍會再擴大，希望市府能給予協助。

經區公所勘查後，山坡上方植被還算完整，暫無立即性危險，市府已在山坡蓋上帆布，避免雨水持續沖刷，謝國樑則指示區公所先以沙包堆疊在住戶後門阻擋，防止土石侵入住家，待雨勢緩和後再派員清理土石。

昨天晚間強降雨，也造成基隆市劉銘傳路等多處淹水，其中調和街有2輛車拋錨受困，車主表示，雨勢實在太大看不清楚路面，車開過去就拋錨了，也有駕駛見狀立刻掉頭，直呼「太可怕了」。

另外，新北市瑞芳區台2丁線7.3公里處道路也變成小河，雨水幾乎淹到轎車引擎蓋，警方到場封閉道路，避免車輛強行通過拋錨。瑞芳後火車站等多處也有大面積淹水，雨水灌入住家，水淹至小腿。

瑞芳區公所表示，因瞬時降雨量太大超過道路側溝設計標準，排水系統並無阻塞，因宣洩不及導致積淹水，目前雨勢漸緩，積淹水已陸續消退。

山陀兒颱風

延伸閱讀

影／基隆東信路民宅後方土石流灌入 一家五口逃出安置

故意延遲？基隆昨先公布颱風假引議 今再「北北基桃不同步」晚3分鐘

基隆搶先宣布停班停課 鄭運鵬：罷免颱風假已名留青史

颱風假掀藍綠論戰 綠指為罷免案討好、藍反批民粹操作

相關新聞

防颱 森林步道、高山農場紛休園

中度颱風山陀兒進逼，據中央氣象署資料10幾個縣市須加強戒備。桃竹苗與中彰投地區森林國家公園、高山農場及高美濕地預警休園，...

基隆東信路民宅土石流險淹住戶驚 謝國樑：沙包先擋住

山陀兒颱風來襲，基隆市東信路180巷司法新村法院宿舍，昨晚10時45分後山山坡發生土石流，民宅後門土泥灌入，擋住無法開啟...

新北瑞芳老街淹大水如大泥流 時雨量80、單日累計破200毫米

新北市瑞芳昨晚7、8點時大雨不斷，瑞芳老街火車站前淹大水，不少機車都泡在水裡，還有的淹進民宅內，民眾苦不堪言，直呼淹得太...

蘭嶼擱淺貨輪 船破損漏油

巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪漂流到蘭嶼龍門港附近擱淺岸邊，風浪拍打撞擊下，船體昨破損漏油，台東縣環保局備妥器材待命...

雲林搶救農作 芭樂套袋 香蕉綁繩

雲林縣為水果產地，先前凱米颱風受災嚴重，山陀兒又來攪局，古坑鄉芭樂農連日套袋，預估到明年農曆年後供應才能夠回穩；另外，莿...

桃園4區4922戶大停電 277戶尚未復電

昨晚因山陀兒強風豪雨造成多條饋線跳脫，導致桃園市楊梅區及觀音、大園及新屋區等沿海地區4922戶停電，台電獲報後立即派員冒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。