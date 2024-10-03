颱風來襲基隆東信路土石流 住戶憂心

颱風山陀兒來襲，基隆市昨天晚間強降雨，東信路180巷民宅後方山坡發生土石流，住戶憂心土石流擴大，市府緊急在山坡蓋帆布，市長謝國樑到場瞭解後，指示區公所先堆疊沙包阻擋。

謝國樑昨天深夜11時，在基隆市政府工務處長陳耀川、東信里長賴姵綺、市府產業發展處大地及農漁工程科長洪延良等人陪同下，前往住戶家中瞭解災情。

住家後方山坡土石夾帶樹枝逐漸滑落至後門，住戶表示，颱風山陀兒都還沒登陸台灣，基隆市就出現土石流，擔心一旦基隆市風雨增強，土石流範圍會再擴大，希望市府能給予協助。

經區公所勘查後，山坡上方植被還算完整，暫無立即性危險，市府已在山坡蓋上帆布，避免雨水持續沖刷，謝國樑則指示區公所先以沙包堆疊在住戶後門阻擋，防止土石侵入住家，待雨勢緩和後再派員清理土石。

昨天晚間強降雨，也造成基隆市劉銘傳路等多處淹水，其中調和街有2輛車拋錨受困，車主表示，雨勢實在太大看不清楚路面，車開過去就拋錨了，也有駕駛見狀立刻掉頭，直呼「太可怕了」。

另外，新北市瑞芳區台2丁線7.3公里處道路也變成小河，雨水幾乎淹到轎車引擎蓋，警方到場封閉道路，避免車輛強行通過拋錨。瑞芳後火車站等多處也有大面積淹水，雨水灌入住家，水淹至小腿。

瑞芳區公所表示，因瞬時降雨量太大超過道路側溝設計標準，排水系統並無阻塞，因宣洩不及導致積淹水，目前雨勢漸緩，積淹水已陸續消退。