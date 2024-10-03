雲林搶救農作 芭樂套袋 香蕉綁繩

雲林縣為水果產地，先前凱米颱風受災嚴重，山陀兒又來攪局，古坑鄉芭樂農連日套袋，預估到明年農曆年後供應才能夠回穩；另外，莿桐鄉種植的香蕉目前復耕長到約1個人高，要明年才能採收，蕉農也已經綁繩加固，直呼禁不起再次颱風損害。

凱米颱風造成全台芭樂產區受損嚴重，市場大缺貨、價格跟著上揚，9月中旬台北果菜市場珍珠芭樂創下每公斤拍賣均價100元的高價，是近10年新高，雲林傳統市場的芭樂價格從每斤70元到破百元都有。

古坑鄉是芭樂產地之一，近期每天北上拍賣的芭樂大約200件，比過去盛產時一天5、600件減少許多。鄉公所農經課長蔡歆雁說，凱米造成嚴重落果、擦傷嚴重無法上市，原本預計再1、2個月供應量可以略增，現在恐怕要到明年農曆年後才能回穩。

另，先前凱米颱風，農業部公告損失最嚴重的農產品為香蕉，雲林莿桐鄉是烏龍種香蕉主要產地，估計復耕需要8個月始可上市，產地收購價格從凱米過後每公斤26元逐步上漲，昨產地收購價每公斤約35元。

莿桐果菜生產合作社理事主席蘇明利表示，復耕蕉苗現在大約1人高，預估明年農曆春節過後全台供應量才能恢復正常，農民怕風勢太強吹斷香蕉樹又有變數，紛紛為香蕉樹綁繩加固。