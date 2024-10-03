蘭嶼擱淺貨輪 船破損漏油

巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪漂流到蘭嶼龍門港附近擱淺岸邊，風浪拍打撞擊下，船體昨破損漏油，台東縣環保局備妥器材待命，嚴防海域汙染，等風浪趨緩便立即處置。另外南迴地區溪水暴漲，漂流木流入大武漁港，如海上「地雷」，恐影響船隻通行，縣府表示，風浪趨緩會馬上清除。

台東縣環保局表示，巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪船上有39噸柴油、227噸低硫燃油，為避免油汙擴大影響海域生態，風浪趨緩通知中央確認艙間水密性無虞之後，會抽除殘油，並於船體周邊布設攔油索，防止油料外洩汙染。航港局則要求海事工程業者，明天傍晚海事好轉即展開餘油抽除作業。

載礦砂的BLUE LAGOON貨輪船艙前天清晨進水，19名船員棄船，空勤、海巡以及國搜中心展開救援，全數救至蘭嶼；不過船體在龍門港岸際擱淺，昨天早上出現破損漏油，蘭嶼鄉公所已經通報環保局，環保局指海委會及航港局已協調各單位監測，並且備妥器材及防汙等設備待命，風浪趨緩就可處置。

另外山陀兒颱風充沛雨量造成太麻里溪、金崙溪、大竹高溪及大武溪暴漲，山區數以萬計漂流木流入大武港。漁民說，漂流木像海上「地雷」，不小心撞上，輕則船體破裂、網具破損，嚴重葉槳斷裂，失去動力。另有人說，這次颱風還沒登陸，港內就滿布漂流木很少見。

台東縣府表示，颱風遠離後，會派機具清除，但提醒，漂流木尚未公告撿拾，民眾勿撿拾以免受罰。