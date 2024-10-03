防颱 森林步道、高山農場紛休園

中度颱風山陀兒進逼，據中央氣象署資料10幾個縣市須加強戒備。桃竹苗與中彰投地區森林國家公園、高山農場及高美濕地預警休園，日月潭風景區部分開放；將視恢復狀況再宣布開園。

林業及自然保育署新竹分署所轄桃園復興區的東眼山、拉拉山森林遊樂區昨休園，直到警報解除；桃園市角板山行館園區、小烏來天空步道、天空繩橋、拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道等因停班停課暫不開放。

雪霸國家管理處所轄的觀霧遊憩區含觀霧山椒魚生態中心、雲霧步道及大鹿林道東線步道昨休園，解除颱風警報後，視災損整理，再公告開放時間。

林業及自然保育署台中分署的大雪山、八仙山及武陵農場休園，另谷關七雄等13條自然步道暫停開放；高美濕地露營地10月5日恢復開放。

日月潭國家風景區封閉步道及四大碼頭，目前除車埕鐵道小學堂、向山至水社壩、伊達邵等兩處水上自行車道仍開放，其餘步道封閉，預計10月4日開放。

南投仁愛清境農場今休園1天，合歡山、奧萬大國家森林遊樂區昨休園至10月4日，後續視影響程度，適時開園。

各縣市消防局呼籲山友，颱風前後暫緩登山，切勿冒險上山。蘇姓搜救隊員在登山社團臉書發文指出，山友平安就是搜救人員最大的喜樂。懇請為自身平安，暫緩登山活動。