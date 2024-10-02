颱風山陀兒來襲 花蓮玉里鎮德武里土石崩落封路

颱風山陀兒來襲，花蓮南區累積可觀雨量，玉里鎮德武里能雅橋北端邊坡今天傍晚土石滑落路面，交通受阻，晚間6時15分起封路；富里鄉明里橋便道也因水位上升預警封橋。

氣象署預估，山陀兒影響期間9月29日至10月3日止，花蓮有600至900毫米雨量。

玉里分局表示，德武里能雅橋北端10公尺處道路邊坡土石滑落路面，人車無法通行，經與德武里長楊敏雄、玉里鎮公所建設課人員等共同會勘，晚間6時15分起封閉道路，待土石排除後，將再行開放通行。

聯絡縱谷的光復鄉與東海岸豐濱鄉的台11甲線光豐公路4K至16K，以及花蓮縣富里鄉至台東縣東河鄉豐南至北源路段（省道台23線7K至25K+100），晚間6時起都實施預警性封閉。

此外，富里鄉明里橋便道下午5時緊急封閉便橋，預定明天上午6時開放通行，如雨勢過大，鄉公所將視情況是否開放通行或封閉。

封閉地點還有富里鄉蚊子洞便道、六十石山產業道路、萬寧至復興部落聯絡道路起點至阿眉溪方向出口、玉里鎮高寮大橋便道、長良便道、高寮社區赤科山產業道路、竹林橋南端產業道路、樂合里樂園產業道路、瑞穗鄉花64線瑞港公路、瑞穗牧場旁叉路口等，請民眾多加留意。