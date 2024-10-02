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中颱山陀兒逼近「風勢增強」 台中4人因風大騎車摔車送醫

中央社／ 台中2日電

颱風山陀兒逼近，台中地區今天風勢較為增強，有4人因騎車風勢過大摔車受傷送醫，台中市長盧秀燕表示，這次颱風是屬於「風颱」，風勢會較為明顯，呼籲民眾待在家中。

中央氣象署今天指出，颱風山陀兒稍微減弱，但是依舊是有破壞力的結構，對各地威脅還是存在，速度上開始「小跑步」移動，預計登陸時間落在今天深夜到明天上午登陸嘉南高一帶。

台中市府因應颱風開設災害應變中心一級開設，今天晚間6時第四次工作會報，盧秀燕會中表示，今天有4名民眾，因騎車風勢過大摔車受傷送醫，提醒民眾盡量不要外出，外出也要注意安全。

盧秀燕說，雖然相關系統預測颱風會稍微減弱，但颱風明天會更靠近台中、風雨會增強，這次颱風是屬於「風颱」，風勢會較為明顯，呼籲民眾待在家中。

台中氣象站主任黃嘉美說，依據觀測資料，颱風今天晚間8時起會陸續影響台中，明天東勢區以西會有大雨，東勢區以東會有大雨至豪雨，比較大的風都會在沿海地區，明天下午沿海風力才開始減弱。

台中市警局指出，持續勸導民眾不要前往山區、河川及海邊等警戒區域活動，累計至今天下午5時為止，共計勸導77件、98人。另外，台中市社會局針對太平區預防性疏散土石流保全戶，有4人已協助撤離。

山陀兒颱風

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