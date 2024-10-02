颱風山陀兒來襲 屏東撤離逾千人、枋寮大浪毀海堤

颱風山陀兒暴風圈影響屏東，屏東縣政府預防性撤離山區1499人，全縣一度停電1萬2134戶，強風掀起大浪造成枋寮鄉海堤毀損，縣府搶修中。

依中央氣象署資料，颱風山陀兒今天下午5時中心位置在高雄西南方約110公里處，以每小時8公里速度，向東北轉北北東進行。屏東縣預估總雨量平地300至500毫米、山區700至1000毫米。

屏東縣政府統計至今天下午4時，預防性撤離高樹鄉、佳冬鄉、滿州鄉、枋山鄉、三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉共1499人、收容505人，其餘依親。

截至下午4時，屏東曾停電1萬2134戶，區域包含琉球鄉、恆春鎮、滿洲鄉、獅子鄉、三地門鄉及枋寮鄉等鄉鎮；已搶修復電1萬0869戶，尚有1265戶停電。目前主要停電區域在泰武鄉及獅子鄉等山區部落及新園鄉、枋寮鄉等鄉鎮。而枋寮鄉停電102戶為配合溢堤作業安全性停電。

枋寮鄉大庄村海堤今天上午破堤，縣府緊急派員放置太空包與消波塊防堵海水；傍晚時分大庄村長盧萬成告訴中央社記者，狀況仍未排除，現場機具僅能將消波塊投至缺口後方，尚須更大台吊車才能將消波塊投至缺口靠海側，仍在調度；若今晚沒有填補起來，明天早上海水恐灌入村莊。

潮州鎮和祥街附近路面、草皮出現坑洞，潮州鎮公所主任秘書王建元表示，此處建案正在開挖地下室，坑洞為地基掏空所致，昨天就有道路塌陷致電線桿傾斜現象，已請建商灌漿穩定，預計今晚可處理完畢。

縣府城鄉發展處表示，已要求此建案業者立即停工，並緊急處置，包含停止抽水並回灌水讓內外水壓平衡，減緩滲水現象；立刻進行灌漿回填作業；風災後委由公會或專家釐清責任；業者負擔全額補貼鄰損住戶安置費用。此外，待安全無虞後才准再行復工。