花蓮市掩埋場堆逾8萬噸垃圾 憂颱風吹環保局現勘

颱風山陀兒來襲，花蓮市掩埋場堆逾8萬噸垃圾，花蓮縣環保局今天現勘，並責成各清潔隊妥善防颱措施，準備好於風災後投入人力和機具恢復家園。

目前花蓮市垃圾衛生掩埋場為花蓮縣垃圾暫置量最高的掩埋場，根據環保局統計，有4萬305公噸的打包垃圾、及4萬153公噸的暫存垃圾。

花蓮縣環境保護局人員今天下午到掩埋場現勘，暫置垃圾底部有不透水布包覆避免滲出水外流，上部有擋土牆加上防飛散設施避免垃圾飛散，因緊鄰太平洋海濱，除垃圾妥善暫置外，掩埋場邊坡也是現勘重點。

颱風山陀兒不可小覷，花蓮市公所清潔隊已藉由挖土機和推土機等機具設備將垃圾壓實推平，避免強風吹起；各類資源回收物也完成覆蓋和相關防颱措施。

花蓮縣環保局表示，今年因地震和颱風等天然災害，垃圾去化遇交通受阻，各項廢棄物清運量也大幅增加，面對此次颱風，更是準備工作的一大挑戰。各鄉鎮市公所皆不敢輕忽，提早準備避免各項可能的污染發生。

環保局指出，將持續追蹤所轄各廢棄物清除及處理設備設施防颱工作，避免受颱風影響造成後續去化管道阻礙；另針對風災後造成可能大量廢棄物排出和路樹倒塌部分儘速完成修復，使縣民鄉親能快速回復日常生活。

花蓮縣政府呼籲民眾，雖有台泥再生資源利用中心投入垃圾去化行列，仍須做好垃圾分類，才可減輕氣化爐的負荷並加速去化，共同為美好環境努力。