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高市防颱風山陀兒來襲 羅達生視察台積電工地等

中央社／ 高雄2日電
颱風山陀兒來襲，高雄市副市長羅達生（前左2）、經發局長廖泰翔（前左）2日一同到楠梓產業園區管理局、楠梓產業園區、台積電高雄F22建廠廠區及中油高煉廠等處，視察了解防颱整備情形。（高雄市經發局提供）中央社
颱風山陀兒來襲，高雄市副市長羅達生（前左2）、經發局長廖泰翔（前左）2日一同到楠梓產業園區管理局、楠梓產業園區、台積電高雄F22建廠廠區及中油高煉廠等處，視察了解防颱整備情形。（高雄市經發局提供）中央社

颱風山陀兒來襲，高雄各處傳零星災情，高雄市副市長羅達生今天至楠梓產業園區管理局、楠梓產業園區、台積電高雄F22建廠廠區及中油高煉廠等處，視察防颱整備。

羅達生與經發局長廖泰翔今天再度至台積電高雄廠等處視察，羅達生表示，市府與管理局已共同協力在颱風前已完成各產業園區防颱措施，包括加固或取下懸掛物、檢查排水溝渠與準備防颱用品等，確保企業員工與設施安全。

羅達生表示，儘管颱風可能帶來挑戰，台積公司早已完備防颱計劃，並強化各項應對機制及持續監控颱風變化，確保晶圓廠建廠與員工安全。

廖泰翔說，此次巡檢包括園區公共設施範圍，除局部低漥區域積水外，區內滯洪蓄水池發揮防災功能，有效調節大雨逕流對周邊排水洪峰流量，排水系統功能皆正常。

高市府工務局新工處透過新聞稿表示，高煉廠土污作業截至目前未發生災情，因應颱風，團隊於9月30日即利用帆布、沙包及水泥紐澤西護欄等覆蓋、重壓及圍堵措施防止土方堆受豪雨沖刷，並備妥中大型抽水機、移動式照明等。

台積電 山陀兒颱風 高雄市

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