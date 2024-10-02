颱風山陀兒來襲 屏東停電一度破萬戶…90%已復電

颱風山陀兒帶來強風豪雨，屏東縣多鄉鎮今天早上起陸續停電，停電戶數累計逾萬戶，截至下午4時已復電近9成；目前停電區主要為部分山區部落及新園鄉、枋寮鄉等地。

台電屏東區營業處發布新聞稿指出，截至下午4時，屏東曾停電1萬2134戶，區域包含琉球鄉、恆春鎮、滿州鄉、獅子鄉、三地門鄉及枋寮鄉等鄉鎮；已搶修復電1萬869戶，尚有1265戶停電。目前主要停電區域在泰武鄉及獅子鄉等山區部落及新園鄉、枋寮鄉等鄉鎮，其中枋寮鄉停電102戶為配合溢堤作業安全性停電。

台電屏東區處表示，小琉球一度有3673戶停電，且風強雨驟搶修難度高，經台電人員頂著風雨搶修，已於中午12時35分恢復供電。

台電屏東區處說明，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成停電事故，台電將儘快搶修復電，程序將採「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」原則進行，先後順序為醫療機構、政府重要單位及公用事業等公用設施，然後及於一般用戶。

台電屏東區處提及，搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況民眾體諒；如附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，即可查詢或通報停電資訊。