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颱風山陀兒逼近吹斷電桿 台南逾5000戶停電已修復

中央社／ 台南2日電
颱風山陀兒緩步來襲，台南市2日風雨逐漸增強，台灣電力公司台南區營業處成立緊急應變小組，提前進行電桿、電線周遭樹木修剪作業。（台電提供）中央社
颱風山陀兒緩步來襲，台南市2日風雨逐漸增強，台灣電力公司台南區營業處成立緊急應變小組，提前進行電桿、電線周遭樹木修剪作業。（台電提供）中央社

颱風山陀兒逼近，台南今天風雨增強，台電台南區營業處表示，全市逾5000戶人家停電，如今已完成修復，停電主因是強風造成電桿斷裂或倒塌。

台電台南區處告訴中央社記者，在山陀兒強風下，中西區、安平區及南化區今天發生電桿斷裂或倒塌，造成5134戶人家停電，下午4時已完全修復。

台南區處成立緊急應變小組，備妥人力機具戒備待命，提前進行電桿、電線周遭樹木修剪作業。地勢低窪的安順、運河變電所完成裝設防水閘門，其他有淹水疑慮變電所也做好擋水措施、備妥沙包及抽水機測試。

台南區處指出，提供配電場室用戶若有淹水之虞，應備置防範水患因應措施，抽水站等不能停電，應及早自備發電機或不斷電設備，如遇大範圍淹水，應請求台南市政府協助，縮短停電時間，儘速復電。

台南區處表示，民眾應加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝，若遇電線掉落和外露，應立刻通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電，並提供掉落電線相關資訊及相片，以利研判電線所屬單位及縮短處理時間。

台南區處人員說，台電配電自動化系統即時監測各主要配電線路是否發生異常，若發生停電，應耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。如僅零星幾戶停電，可透過台電網站專區輸入停電地址、停電狀況等，就可查詢或通報停電資訊。

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