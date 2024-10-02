颱風山陀兒強浪釀枋寮海堤潰堤 周春米視察籲勿靠近

颱風山陀兒帶來強浪，造成屏東縣枋寮鄉大庄村海堤今天上午破堤，屏東縣政府已緊急派員放置太空與消波塊；屏東縣長周春米中午視察搶修狀況，呼籲非相關民眾勿靠近。

周春米中午趕至枋寮鄉大庄村德聖路，偕同民進黨籍立法委員徐富癸關切海堤破堤搶修情況；現場堤防遭大浪沖刷、地基被掏空，潰堤長度大約20至30公尺，海水不停灌入，加上風勢雨勢不斷加大，第一線工作人員一度遭大浪拍打跌倒、險象環生。

周春米表示，依國家防災中心警示，山陀兒颱風經過時，浪高可能達8公尺、沿海有6公尺高巨浪，昨天在災害應變中心工作會議時即特別提醒小心風暴潮、海水倒灌。今早發現枋寮大庄海堤破堤，立即指示縣府相關局處與鄉公所協助經濟部水利署第七河川分署搶修作業，並請警方協助管制現場秩序、枋寮消防分隊持續警戒巡查守護鄉親安全，請非相關民眾勿近，避免危險和影響搶修作業。

周春米指出，七河分署已調度大型機具投置消波塊及太空包，待風災過後，除了加強修復維護防波堤外，也會加高離岸堤，徐富癸會協助向中央爭取相關需求及經費。

大庄、東海等地是枋寮鄉重要養殖區，海堤破堤不僅導致海水倒灌，也沖毀部分海水管線。周春米說，縣府推動養殖產業，爭取到行政院疫後特別預算，打造「3區聯合供水站」，計畫供應下埔頭、大庄、東海等枋寮鄉一帶養殖漁業生產區海水使用，打造更完整更全面的水利建設，後續養殖漁業管線維護就不會那麼辛苦。

縣府新聞稿指出，屏東縣災害應變中心接獲通報後，即展開跨單位出動搶救，七河分署調派大型機具進駐，緊急放置太空包和消波塊，防堵海水持續滲入；縣府海洋及漁業事務管理所也聯絡生產區管理委員會，提醒各養殖業者提高警覺，慎防中午漲潮後及暴潮海水溢淹。

縣府提及，為防止颱風豪大雨造成東港溪大量漂流木流入鹽埔漁港泊區，將配合漁業署協助佈設攔木索，以免造成船隻受損及影響未來交通船進出。