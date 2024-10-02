山陀兒颱風假日月潭明顯人少 日管處公告封閉碼頭步道

山陀兒颱風來襲，日月潭國家風景區雖然風雨不大，但因應南投縣停班停課，提前發布預警性封閉步道及四大碼頭，日管處表示，目前除車埕鐵道小學堂外，只剩向山至水社壩、伊達邵等兩處水上自行車道仍開放，其餘步道封閉時間自10月起預警性封閉，預計至10月4日重新開放。

日管處指出，環潭地區步道不只包括水域周邊，還有不少是靠近山坡的步道，因應山陀兒颱風封閉例如水蛙頭步道、水蛙頭到伊達邵纜車站步道、南邊湖步道、土亭仔步道、青龍山步道、慈恩塔步道、薄山脊步道、水沙漣古道（工程封閉中）、伊達邵至纜車站親水步道（持續封閉中）、頭社後尖山步道（持續封閉中）、水社大山步道（持續封閉中），呼籲民眾避免上山、外出。

日管處並說，雖然潭區今天上午風雨不大，但接下來颱風登陸後，恐有強風降雨，為避免遊客於颱風期間前往，潭區四大公有碼頭暫時全面停航到10月3日，以維護自身安全，此外，水社－九龍口－向山周邊同步封閉北旦自行車道、涵碧步道、水社親水自行車道、松柏崙自行車道、內湖山步道、貓囒山步道，月牙灣步道、向山眺望平台（步道）。

另外，由於今天颱風假，其他像是SUP立槳等水域遊憩活動也公告暫停，日月潭提醒民眾，若於風災期間禁止從事水域遊憩活動，違者依發展觀光條例第60條裁處。