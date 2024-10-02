颱風來襲 嘉縣協調國軍撤離美上美社區居民

颱風山陀兒來襲，嘉縣水上鄉公所協調國軍撤離易淹水地區美上美社區居民，但因無風無雨民眾撤離意願低；公所說撤離作業持續到下午4時，鄉親如有需求可至公所集合，再撤至指定地點安置。

趕在風雨到來之前，水上鄉公所今天上午除請軍方協助到公所載運鄉親前往避難所外，也特別安排軍卡直接到美上美社區協助撤離當地居民。

當地林姓居民告訴中央社記者，昨晚有下一些雨，今天上午沒下雨，臨近圳溝、溪床水位都很低，應該沒有人想現在撤離。上次凱米颱風來時，大雨是下一整天，慢慢淹到1樓高，如果見到八掌溪水位高漲大家才會想撤。

中央社記者今天走訪美上美社區，見到民眾還是照常生活，三三兩兩在門口聊天，社區旁內溪州排水渠道內，還有幾名外籍移工用漁網撈魚。不過，水利署第五河川分署，已在八掌溪內溪州段堤防上堆置大量沙包，以備不時之需。

水上鄉公所說，因應颱風山陀兒來襲，撤離作業持續到今天下午4時，鄉親如有需求可至公所集合，由公所統一安排至指定地點安置。