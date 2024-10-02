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颱風山陀兒進逼 澎湖七美與望安雨量驚人

中央社／ 澎湖縣2日電

颱風山陀兒進逼，澎湖縣今天出現強風大浪，澎湖氣象站觀測到風勢陣風高達11級，七美雙心石滬和望安東吉嶼2離島的累積雨量都破百毫米，時雨量更分別高達86.5、50.5毫米。

颱風山陀兒移動緩慢，澎湖籠罩在暴風圈中，出現強風大浪，海面陣風高達10級以上。澎湖縣長陳光復也再度前往災害應變中心了解救災人員的整備，感謝待命投入救災工作，並提供西嶼小門、林投、花嶼和七美及嵵裡等港區與沙灘較易發生海水倒灌地區協助，呼籲民眾若無必要減少外出，同時做好防颱準備。

澎湖縣災害應變中心今天截至近中午，共受理廣告招牌掉落、工地板模未固定以及路樹倒塌事件，及時派員前往處理。

颱風山陀兒帶來風雨，澎湖今天島內與對外海空交通全數停航，澎湖航空站統計，今天各航線全數取消41航班，影響訂位1300人次。

澎湖今天吹起強風大浪，澎湖氣象站在本島與離島9處觀測站，測得風力平均8至9級，陣風高達10至11級；雨勢更加驚人，七美雙心石滬和望安東吉嶼2離島在凌晨2時至3時、1時至2時的時雨量高達86.5和50.5毫米，打破民國51年10月4日單日50.2毫米的紀錄，而截至中午累積雨量達232.5和109.5毫米，雨勢仍持續。

山陀兒颱風

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