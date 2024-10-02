颱風山陀兒來襲 新北：山區恐豪雨必要時實施疏散

颱風山陀兒來襲，新北市政府今天表示，預估今晚開始到明天會有強降雨，北側、南側、東側山區都有局部豪雨機會，應持續防颱整備。必要時，將實施疏散撤離作業。

市長侯友宜今天主持颱風山陀兒新北市災害應變中心工作會報後，前往新北環狀線中和段，視察0403地震鋼箱梁位移復原工程防颱整備情形。

侯友宜要求施工團隊務必做好防颱準備，尤其要確實固定施工架壁拉桿、綁牢高架物料、穩固並檢查圍籬，勿因颱風來襲與強降雨受到災害。

他並指示副市長陳純敬，前往福和橋下橫移門，視察橋外梁更換工程的防颱整備，提醒工程單位務必強固施工圍籬。

侯友宜在應變中心聽取簡報後表示，目前共84座抽水站、347台抽水機組，已溫機運轉。針對有積淹水潛勢的低窪地區，有83部移動式抽水機待命。9座校園透保水設施也已預先啟動排空作業。

市府表示，受颱風山陀兒外圍環流影響，沿海及空曠地區已有強陣風，北部海域浪高可達7公尺，請民眾千萬不要前往海邊觀浪戲水。所有橫移門及越堤道、跨堤陸橋已封閉，市民可利用全市開放的道路紅黃線和校園停車，路邊停車格也已全面暫停收費。

另外，白天已有間歇風雨，市府預估入夜後，新北市風雨會更明顯，加上受到東北季風及颱風殘餘環流水氣影響，今晚開始至明天會有強降雨，北側、南側、東側山區都有局部豪雨機會。

市府說，除撤離各區土石流潛勢較高的原住民聚落，國軍指派聯絡官進駐容易發生坡地及土石流災害的烏來區、石碇區、坪林區等8個區公所，預先部署並進駐242名兵力，必要時協助疏散撤離作業。