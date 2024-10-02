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颱風重創芭樂稀缺難買創高價 農民憂山陀兒影響全力備戰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
果農葉嘉宏表示，去年因為高溫濕熱，芭樂產量減少，價格已經很高，今年凱米颱風影響，產地損失6、7成，芭樂價格更貴，他種植芭樂20年，不曾遇過維持二個多月的高價。記者陳雅玲／攝影
果農葉嘉宏表示，去年因為高溫濕熱，芭樂產量減少，價格已經很高，今年凱米颱風影響，產地損失6、7成，芭樂價格更貴，他種植芭樂20年，不曾遇過維持二個多月的高價。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉是芭樂產地之一，因早晚溫差大，生產的芭樂又脆又甜，曾在台北果菜市場創下每公斤200元的拍賣價，但先前凱米颱風影響，全台芭樂產區重創，市場缺貨，每公斤價格逼近百元，原預計再一、二個月供應量可略增，擔心山陀兒颱風攪局，果農連日全力備戰防颱。

凱米颱風影響，全台芭樂產區受損嚴重，造成市場大缺貨，不少果農無芭樂可賣，價格跟著上揚，九月中旬台北果菜市場珍珠芭樂拍賣均價每公斤更創下100元的高價，是近10年新高，雲林傳統市場的芭樂價格從每斤70元到破百元都有。

果農葉嘉宏表示，去年因為高溫濕熱，芭樂產量減少，價格已經很高，今年凱米颱風影響，產地損失6、7成，芭樂價格更貴，他種植芭樂20年，不曾遇過維持二個多月的高價。

擔心山陀兒颱風帶來風雨，芭樂可能再度受損，古坑鄉芭樂農連日動員為芭樂套袋，葉嘉宏指出，芭樂怕風也怕雨，已結果的小果實必須套袋保護，才能減少損害，現在市面上能看到的芭樂是凱米颱風前套袋僅存的果實，凱米颱風後套袋的芭樂要到11、12月才能採收上市。

目前古坑鄉每天北上拍賣的芭樂約200件，比過去盛產時一天500、600件減少許多，如果這次颱風再度影響產地，果農預估要到明年農曆年後，供應才能回穩。

古坑鄉農經課長蔡歆雁表示，古坑鄉的芭樂受惠得天獨厚的早晚溫差大，品質俱佳，在台北拍賣市場有一定的客源，但凱米颱風致芭樂不是嚴重落果就是擦傷嚴重，無法上市，芭樂套袋後要二、三個月才能採收，就算價格貴對農民來說也沒有受惠，因為產地芭樂稀缺，真的沒有東西可以賣。

擔心山陀兒颱風帶來風雨，芭樂可能再度受損，古坑鄉芭樂農連日忙著為芭樂套袋。記者陳雅玲／攝影
擔心山陀兒颱風帶來風雨，芭樂可能再度受損，古坑鄉芭樂農連日忙著為芭樂套袋。記者陳雅玲／攝影

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