颱風天 北農推薦抗漲易保存咖哩飯

台北農產公司在臉書發文，颱風襲台期間，首選自製料理就是抗漲又易保存的咖哩飯，因只需馬鈴薯、胡蘿蔔等食材。

中央氣象署觀測，颱風山陀兒今天清晨8時的中心位置在高雄西南方約160公里處，向北北東轉東北進行；最新資料顯示，山陀兒過去3小時近滯留，中心目前在高雄西南方海面，預計颱風強度持續減弱趨勢。

台北農產運銷公司透過臉書（Facebook）發文，今晨3時，總經理吳芳銘等人赴第一及第二果菜批發市場了解蔬果到貨及拍賣情況，會持續關注颱風動向及影響，做好防颱準備及蔬果拍賣及供應的措施，並啟動連鎖超市增量供應。

北農統計今天批發市場蔬菜到貨量共約1344噸，第一市場約939噸、第二市場約405噸，平均價為1公斤新台幣52.8元、昨天交易量1628公噸、平均價63.7元交易量，各菜種行情價格跌多漲少。

北農指出，今天進貨量較昨天大幅減少，市況因颱風外圍環流影響，氣候不穩，加上台北市堤防外水門關閉，進場承銷人減少，到貨量減少，承銷人購買意願趨緩，買氣偏弱，交易市況遲緩。

此外，北農在臉書專頁提到，颱風天可做抗漲又易保存的美味料理咖哩飯，只需馬鈴薯、洋蔥、胡蘿蔔、肉塊、咖哩塊和米飯，輕鬆搞定一鍋熱騰騰咖哩飯，溫暖全家人的胃和心。

北農也推薦進階食材，可依喜好調整加入如根莖類馬鈴薯、南瓜等，蔬菜類番茄、茄子等，蕈菇類鴻喜菇、杏鮑菇等，小秘訣就是在咖哩加入少許巧克力，提升整體濃度，帶出豐富層次感。

北農表示，因應颱風山陀兒，已積極啟動應變措施，保障市場運作與蔬果供應穩定，並加強固定市場排水系統與黑紗網，預防水患，及啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，釋出平穩蔬菜措施，再次呼籲民眾，颱風動向千變萬化，務必提前做好防颱準備！