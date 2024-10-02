山陀兒來襲 南投山區撤離180人貓羅溪沿岸2百多輛汽車泡湯

山陀兒颱風對南投影響逐漸加強，南投縣府已提前撤離孤島地區居民及洗腎患者、孕婦180人。7月凱米颱風，南投市貓羅溪沿岸2百多輛汽車泡湯，縣府開放縣立棒球停車場供車輛停放，並部署抽水機預防大淹水再度發生。

南投縣信義、仁愛鄉山區預估會降下豪大雨，導致部分村落交通中斷，成為孤島。南投縣政府和鄉公所針對易成孤島地區，信義鄉撤離54人、仁愛鄉撤離28人。提前撤離洗腎患者90人、孕婦8人。

縣府和鄉公所確認各開口契約規畫待命機具及人員均已前往指定位置完成待命，可隨時投入救災應變。

南投市7月因凱米颱風大豪雨，導致貓羅溪暴漲，沿岸從振興、軍功里一直到內轆，低窪地區積水無法排到貓羅溪導致大淹水。造成2百多輛汽車慘遭滅頂。

這次因應山陀兒颱風，南投市低窪地區固定式及移動式抽水設備已預布完成，並將依據貓羅溪水位啟閉中興分洪道閘門，縣府也開放縣立棒球場停車場供車輛「避難」，低窪地區居民如有停車需求，可將車輛移至縣立棒球場停放。