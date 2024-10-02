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颱風山陀兒逼近台南 海巡署岸際勸離158人

中央社／ 台南2日電

颱風山陀兒逼近，台南濱海地區偶有強風及長浪出現，但仍有民眾前往海邊觀浪遊憩，海巡署南部分署第一一岸巡隊至今天上午10時已勸離158人，並持續執行防颱整備工作。

海巡署南部分署第一一岸巡隊新聞稿指出，依中央氣象署預報資料，颱風山陀兒暴風圈影響劇烈，岸際會有長浪發生，台南及高雄市政府均已發布禁制令，民眾切勿貿然前往觀浪遊憩，如經勸導仍執意逗留者，將依災害防救法函送主管機關裁罰，可處新台幣5萬元以上，25萬元以下罰鍰。

第一一岸巡隊指出，依據所轄縣市政府災害應變中心發布禁制令，針對觀夕平台、月牙灣、黃金海岸及海岸光廊等沿海劃定警戒區域，執行岸際民眾觀浪勸離，並管制所屬港口禁止漁船、筏出港，截至今天上午10時止，共派遣58車144人，勸離158名民眾。

山陀兒颱風

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